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Манга
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Собрание манги Берсерк. (16-18 том) манга
7% 5%
Собрание манги Берсерк. (16-18 том)
Цена: 5 370 ₽ 4 760 ₽
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Берсерк. Том 18. манга
7% 5%
Берсерк. Том 18.
Цена: 1 790 ₽ 1 587 ₽
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Берсерк. Том 17. манга
7% 5%
Берсерк. Том 17.
Цена: 1 790 ₽ 1 587 ₽
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Берсерк. Том 16. манга
7% 5%
Берсерк. Том 16.
Цена: 1 790 ₽ 1 587 ₽
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Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 8. манга
7%
Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 8.
Цена: 990 ₽ 920 ₽
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Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 7. манга
7%
Тетрадь дружбы Нацумэ. Том 7.
Цена: 990 ₽ 920 ₽
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Восхождение Героя Щита. Том 22. манга
7%
Восхождение Героя Щита. Том 22.
Цена: 690 ₽ 640 ₽
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Восхождение Героя Щита. Том 21. манга
7%
Восхождение Героя Щита. Том 21.
Цена: 690 ₽ 640 ₽
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Берсерк. Том 14. манга
7%
Берсерк. Том 14.
Цена: 1 790 ₽ 1 670 ₽
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Токийские мстители 1-6 том + Мерч: 3 тетради, акриловый брелок, набор из 5 значков, шоппер и стикерпак в подарок манга
Токийские мстители 1-6 том + Мерч: 3 тетради, акриловый брелок, набор из 5 значков, шоппер и стикерпак в подарок
Цена: Цена 7 790 ₽
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Манхва
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Белая кровь. Том 1 + официальный мерч category.manhva
Белая кровь. Том 1 + официальный мерч
Цена: Цена 1 599 ₽
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Сирена: Я вошла в семью злодея по контракту. Том 1 + официальный мерч category.manhva
Сирена: Я вошла в семью злодея по контракту. Том 1 + официальный мерч
Цена: Цена 1 499 ₽
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Несомненно твой. Том 4 category.manhva
Несомненно твой. Том 4
Цена: Цена 1 270 ₽
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Я стану главой этой семьи. Том 1 category.manhva
Я стану главой этой семьи. Том 1
Цена: Цена 1 410 ₽
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Однажды я стала принцессой. Том 6 category.manhva
Однажды я стала принцессой. Том 6
Цена: Цена 2 199 ₽
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Еще более наглядная анатомия category.manhva
Еще более наглядная анатомия
Цена: Цена 1 195 ₽
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Горячая дружба. Том 2. category.manhva
25%
Горячая дружба. Том 2.
Цена: 1 299 ₽ 980 ₽
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Несомненно твой. Том 3 category.manhva
18%
Несомненно твой. Том 3
Цена: 1 199 ₽ 980 ₽
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Папа, я против этого брака. Том 3 + официальный мерч category.manhva
Папа, я против этого брака. Том 3 + официальный мерч
Цена: Цена 1 699 ₽
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Убить злодейку. Том 1 category.manhva
Убить злодейку. Том 1
Цена: Цена 1 760 ₽
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Маньхуа
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Клинки хранителей. Том 2 category.manhua
Клинки хранителей. Том 2
Цена: Цена 1 080 ₽
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Задача трех тел. Книга 3 category.manhua
Задача трех тел. Книга 3
Цена: Цена 1 130 ₽
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До встречи, мой король! Том 2 category.manhua
До встречи, мой король! Том 2
Цена: Цена 1 459 ₽
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Задача трех тел. Книга 2 category.manhua
Задача трех тел. Книга 2
Цена: Цена 1 130 ₽
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Килуи. Том 1 category.manhua
9%
Килуи. Том 1
Цена: 810 ₽ 740 ₽
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Основатель Тёмного Пути. Том 10 category.manhua
Основатель Тёмного Пути. Том 10
Цена: Цена 1 310 ₽
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Благословение небожителей. Дунхуа. Том 1 category.manhua
Благословение небожителей. Дунхуа. Том 1
Цена: Цена 1 090 ₽
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Похоронный концерт category.manhua
Похоронный концерт
Цена: Цена 590 ₽
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Link Click. Агент времени. Том 3 category.manhua
Link Click. Агент времени. Том 3
Цена: Цена 1 040 ₽
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Немилая. Том 4 category.manhua
Немилая. Том 4
Цена: Цена 1 360 ₽
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Ранобэ
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Проза бродячих псов. Осаму Дадзай и черные дни ранобэ
7% 5%
Проза бродячих псов. Осаму Дадзай и черные дни
Цена: 1 390 ₽ 1 226 ₽
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Монолог фармацевта. Книга 5. ранобэ
7% 5%
Монолог фармацевта. Книга 5.
Цена: 1 590 ₽ 1 406 ₽
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Легенда о Фэй. Том 1 ранобэ
7%
Легенда о Фэй. Том 1
Цена: 2 190 ₽ 2 035 ₽
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Монолог фармацевта. Книга 2. ранобэ
7%
Монолог фармацевта. Книга 2.
Цена: 1 590 ₽ 1 480 ₽
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Монолог фармацевта. Книга 1. ранобэ
7%
Монолог фармацевта. Книга 1.
Цена: 1 590 ₽ 1 480 ₽
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Комплект ранобэ Монолог Фармацевта 1-2 том (комплект из 2-х книг) ранобэ
7%
Комплект ранобэ Монолог Фармацевта 1-2 том (комплект из 2-х книг)
Цена: 3 180 ₽ 2 960 ₽
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Собрание ранобэ Монолог фармацевта. (3-4 книга) + БОНУСЫ ранобэ
7% 5%
Собрание ранобэ Монолог фармацевта. (3-4 книга) + БОНУСЫ
Цена: 3 180 ₽ 2 812 ₽
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Монолог фармацевта. Книга 4. ранобэ
7% 5%
Монолог фармацевта. Книга 4.
Цена: 1 590 ₽ 1 406 ₽
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Монолог фармацевта. Книга 3. ранобэ
7% 5%
Монолог фармацевта. Книга 3.
Цена: 1 590 ₽ 1 406 ₽
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Легенда о Фэй. Том 2 ранобэ
7% 8%
Легенда о Фэй. Том 2
Цена: 2 190 ₽ 1 872 ₽
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Виниловые пластинки
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Whisper of the Heart (Image Album) category.vinyl
Whisper of the Heart (Image Album)
Цена: Цена 6 690 ₽
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DEVILMAN crybaby Original Series Soundtrack (2LP) category.vinyl
DEVILMAN crybaby Original Series Soundtrack (2LP)
Цена: Цена 12 390 ₽
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One Piece - Whole Cake Island (Original Soundtrack) category.vinyl
One Piece - Whole Cake Island (Original Soundtrack)
Цена: Цена 13 690 ₽
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Grave Of The Fireflies: Image Album Collection category.vinyl
Grave Of The Fireflies: Image Album Collection
Цена: Цена 6 690 ₽
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Grave Of The Fireflies: Soundtrack Collection category.vinyl
Grave Of The Fireflies: Soundtrack Collection
Цена: Цена 6 690 ₽
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Dragon Ball Z Original Soundtrack Best Collection (Orange) category.vinyl
Dragon Ball Z Original Soundtrack Best Collection (Orange)
Цена: Цена 15 690 ₽
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Brass Fantasia II (Studio Ghibli 1LP) category.vinyl
Brass Fantasia II (Studio Ghibli 1LP)
Цена: Цена 6 290 ₽
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Tale of the Princess Kaguya (Studio Ghibli 2LP) category.vinyl
Tale of the Princess Kaguya (Studio Ghibli 2LP)
Цена: Цена 8 400 ₽
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Фигурки
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KONOSUBA-God's Blessing On This Wonderful World! Yunyun: Light Novel 10th Anniversary ver. category.complete-models
KONOSUBA-God's Blessing On This Wonderful World! Yunyun: Light Novel 10th Anniversary ver.
Цена: Цена 14 590 ₽
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One Piece DXF The Grandline Series Marshall D. Teach category.complete-models
One Piece DXF The Grandline Series Marshall D. Teach
Цена: Цена 5 899 ₽
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SEGA I May Be a Guild Receptionist, but I'll Solo Any Boss to Clock Out on Time Alina Clover category.complete-models
SEGA I May Be a Guild Receptionist, but I'll Solo Any Boss to Clock Out on Time Alina Clover
Цена: Цена 3 149 ₽
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POP UP PARADE Chinatsu Kano L Size category.pop-up-parade
POP UP PARADE Chinatsu Kano L Size
Цена: Цена 11 590 ₽
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Palverse Dimensional Seduction category.complete-models
Palverse Dimensional Seduction
Цена: Цена 2 649 ₽
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Nendoroid Hashirama Senju фигурка
Nendoroid Hashirama Senju
Цена: Цена 10 490 ₽
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Nendoroid Chinatsu Kano фигурка
Nendoroid Chinatsu Kano
Цена: Цена 10 490 ₽
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Nendoroid Atsumu Miya: School Uniform Ver. фигурка
40%
Nendoroid Atsumu Miya: School Uniform Ver.
Цена: 7 890 ₽ 4 739 ₽
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Nendoroid Asuna 2.0 фигурка
Nendoroid Asuna 2.0
Цена: Цена 10 490 ₽
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Nendoroid Plus: Shoyo Hinata Rubber Mascot фигурка
Nendoroid Plus: Shoyo Hinata Rubber Mascot
Цена: Цена 2 449 ₽
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Артбуки
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Basic Drawing Of Manga Expression Of Weight And Lightness артбук
Basic Drawing Of Manga Expression Of Weight And Lightness
Цена: Цена 3 890 ₽
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Путеводитель по миру NieR: Automata. Результаты исследования руин города артбук
10%
Путеводитель по миру NieR: Automata. Результаты исследования руин города
Цена: 3 290 ₽ 2 960 ₽
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BLAME! and so on артбук
10% 5%
BLAME! and so on
Цена: 2 690 ₽ 2 299 ₽
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Набор артбуков CLAMP COLOR KURO&SHIRO артбук
10% 5%
Набор артбуков CLAMP COLOR KURO&SHIRO
Цена: 5 380 ₽ 4 598 ₽
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CLAMP COLOR SHIRO, официальные иллюстрации с выставки CLAMP артбук
10% 5%
CLAMP COLOR SHIRO, официальные иллюстрации с выставки CLAMP
Цена: 2 690 ₽ 2 299 ₽
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CLAMP COLOR KURO, официальные иллюстрации с выставки CLAMP артбук
10% 5%
CLAMP COLOR KURO, официальные иллюстрации с выставки CLAMP
Цена: 2 690 ₽ 2 299 ₽
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Артбук «Монолог фармацевта» артбук
Артбук «Монолог фармацевта»
Цена: Цена 1 390 ₽
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How to Draw the Differences of Mini Character: Honwaka 2.5/2/3-Heads High Arc артбук
How to Draw the Differences of Mini Character: Honwaka 2.5/2/3-Heads High Arc
Цена: Цена 3 690 ₽
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A Collection Of Illustrated Poses Used With Props (Bags, Stairs, Bicycles, Small Items and Furniture) артбук
18%
A Collection Of Illustrated Poses Used With Props (Bags, Stairs, Bicycles, Small Items and Furniture)
Цена: 3 590 ₽ 2 950 ₽
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Paracosm. Артбук артбук
Paracosm. Артбук
Цена: Цена 1 490 ₽
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Аксессуары и сувениры
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Набор из 3 предметов "Flavours of the World" Guoba category.gift-set
Набор из 3 предметов "Flavours of the World" Guoba
Цена: Цена 6 890 ₽
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Чайный набор Genshin Impact Fontaine Lynette товар
Чайный набор Genshin Impact Fontaine Lynette
Цена: Цена 7 190 ₽
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Записная книжка Cthulhu Great old Ones товар
50%
Записная книжка Cthulhu Great old Ones
Цена: 3 049 ₽ 1 529 ₽
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Брелок "Лань Ван Цзи" товар
Брелок "Лань Ван Цзи"
Цена: Цена 640 ₽
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Значок "Записки расхитителей гробниц" товар
Значок "Записки расхитителей гробниц"
Цена: Цена 150 ₽
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Набор значков "Поднося вино" 3 товар
Набор значков "Поднося вино" 3
Цена: Цена 920 ₽
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Набор значков "Поднося вино" 2 товар
Набор значков "Поднося вино" 2
Цена: Цена 1 150 ₽
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Набор значков "Поднося вино" товар
Набор значков "Поднося вино"
Цена: Цена 1 150 ₽
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Tamagotchi Original. Lots of Love category.accessories
Tamagotchi Original. Lots of Love
Цена: Цена 2 999 ₽
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Tamagotchi Original. Pink Treasure Jewel category.accessories
Tamagotchi Original. Pink Treasure Jewel
Цена: Цена 2 999 ₽
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Комиксы
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ФрикАнгелы 1-3 том ( комплект из 3-х книг) комикс
15%
ФрикАнгелы 1-3 том ( комплект из 3-х книг)
Цена: 1 170 ₽ 990 ₽
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Однажды я переродилась принцем севера. Том 1 комикс
30%
Однажды я переродилась принцем севера. Том 1
Цена: 1 690 ₽ 1 183 ₽
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Ченсери-лейн. Книги. Комнаты. Кошмары комикс
Ченсери-лейн. Книги. Комнаты. Кошмары
Цена: Цена 915 ₽
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Альманах современных комиксов «БАМ!БУК: Жёлтая книга» комикс
Альманах современных комиксов «БАМ!БУК: Жёлтая книга»
Цена: Цена 850 ₽
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Miami Killer Deluxe комикс
17%
Miami Killer Deluxe
Цена: 750 ₽ 620 ₽
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Winx. Тайны волшебного мира. Том 1 комикс
Winx. Тайны волшебного мира. Том 1
Цена: Цена 765 ₽
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Хроники Сиалы. Змейка комикс
30%
Хроники Сиалы. Змейка
Цена: 610 ₽ 427 ₽
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Миротворцы № 6 комикс
30%
Миротворцы № 6
Цена: 400 ₽ 280 ₽
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Белый человек комикс
44%
Белый человек
Цена: 1 085 ₽ 609 ₽
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За гранью. Первый вдох комикс
За гранью. Первый вдох
Цена: Цена 780 ₽
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Книги
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Master Grade Modeling Guide: Destiny Gundam & Strike Noir книга
Master Grade Modeling Guide: Destiny Gundam & Strike Noir
Цена: Цена 1 890 ₽
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КАНАШИБАРИ. Пока не погаснет последний фонарь. Том 3 книга
КАНАШИБАРИ. Пока не погаснет последний фонарь. Том 3
Цена: Цена 990 ₽
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Рисуем в стиле вебтун с Monable. Свет и цвет книга
Рисуем в стиле вебтун с Monable. Свет и цвет
Цена: Цена 1 890 ₽
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История в цвете. Руководство по созданию ярких иллюстраций от ведущих художников Японии, Южной Кореи и Китая книга
История в цвете. Руководство по созданию ярких иллюстраций от ведущих художников Японии, Южной Кореи и Китая
Цена: Цена 1 160 ₽
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Ты тоже видишь смерть книга
Ты тоже видишь смерть
Цена: Цена 750 ₽
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Не целуй меня, Мистер Дьявол. Книга 2 книга
16%
Не целуй меня, Мистер Дьявол. Книга 2
Цена: 985 ₽ 830 ₽
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Дневник пустоты книга
Дневник пустоты
Цена: Цена 560 ₽
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Женщина в фиолетовой юбке книга
Женщина в фиолетовой юбке
Цена: Цена 560 ₽
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Белая рыба. Сказания о Бай и Ю. Безымянный книга
Белая рыба. Сказания о Бай и Ю. Безымянный
Цена: Цена 655 ₽
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Легенда о Чжаояо. Книга 2 книга
Легенда о Чжаояо. Книга 2
Цена: Цена 745 ₽
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Конструкторы
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Конструктор "Panda" Панда в юбочке на травке с бабочкой (1088 деталей) category.constructor-kits
Конструктор "Panda" Панда в юбочке на травке с бабочкой (1088 деталей)
Цена: Цена 1 460 ₽
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Конструктор "Panda" Панда в юбочке и с цветочками category.constructor-kits
Конструктор "Panda" Панда в юбочке и с цветочками
Цена: Цена 860 ₽
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Конструктор LOZ "Рождественский дом" category.constructor-kits
Конструктор LOZ "Рождественский дом"
Цена: Цена 2 090 ₽
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Конструктор LOZ "Рождественская музыкальная шкатулка" category.constructor-kits
Конструктор LOZ "Рождественская музыкальная шкатулка"
Цена: Цена 3 690 ₽
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Конструктор LOZ "Доставка подарков" category.constructor-kits
Конструктор LOZ "Доставка подарков"
Цена: Цена 2 090 ₽
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Vanguard Sentine Mech category.constructor-kits
Vanguard Sentine Mech
Цена: Цена 3 999 ₽
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Букет жёлтых тюльпанов category.constructor-kits
Букет жёлтых тюльпанов
Цена: Цена 1 999 ₽
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