Добро пожаловать в интернет аниме магазин Xl Media!
В нашем ассортименте – лицензионное аниме, манга, комиксы, ранобэ и артбуки, более тысячи различных авторов, жанров и тематик, а также коллекционные фигурки и другая атрибутика. Поклонники аниме в России могут приобрести у нас свои любимые книги в отличном качестве недорого и с удобной доставкой. Наш аниме магазин предлагает продукцию ведущих издательств, в том числе:
- Alt Graph;
- Fanzon;
- Geek Trip;
- Illusion Studios;
- Jellyfish Jam;
- Reanimedia;
- Wizart Comics;
- Xl Media;
- «Азбука-Аттикус»;
- «АСТ»;
- «Белый единорог»;
- «Зодиак»;
- «Комильфо»;
- «Росмэн-пресс»;
- «Фабрика комиксов»;
- «Эксмо» и многих других.
Если вы планируете купить аниме, мангу или комиксы для себя или в подарок, и не знаете, где это лучше сделать, – магазин XLM как раз то, что вы искали!
Примеры товаров из нашего каталога
- Манга: адаптации сериалов («Врата;Штейна0», «Восхождение Героя Щита», «У меня мало друзей», «Истории монстров»), книги-легенды («Акира», «BLAME!», «GUNNM: Оружие мечты», «Сейлор Мун»), новинки жанра из Японии и не только («Хвост феи», «Бездомный бог», «Нелюдь», «Рыцари "Сидонии"», «Очень приятно, Бог», «Страна чудес смертников», «Чудовище за соседней партой», «Без игры жизни нет», «Загадка дьявола»), а также популярные серии «Город кислоты», «Я – Сакамото, а что?», «Моменты жизни» и другие.
- Ранобэ: «Без игры жизни нет», «Девочка, которая любила макарони и прожила тысячу лет».
- Американские комиксы: «Хеллбой», «БРПД», «Сага», «Спаун», «Жуй», «Пророк», «Изгой», «Судья Дредд», «Дно», «Фрикангелы», «Ведьмы», «Округ Хэрроу», «Создания ночи» и другие.
- Авторские комиксы и французские bande dessinée: «Из Ада», «Воскресение Рэйчел», «Райская кукла», «Фелл», «Я убиваю великанов», «Метаморфозы».
- Артбуки и энциклопедии по играм: «The Last of Us», «Uncharted», «God of War», «Mass Effect», «Legend of Zelda», «Warcraft», «Dragon Age», «Blizzard Entertainment», «Mafia», «Prey», «Metal Gear Solid», «DOOM».
Как купить
Вы можете заказать понравившиеся товары онлайн на сайте нашего интернет-магазина и получить их с доставкой до Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары, Уфы, Ростова-на-Дону, Омска, Волгограда, Воронежа, Краснодара, Красноярска, Перми и других городов России и СНГ. Есть вопросы? Пишите нам на info@xlm.ru, и мы будем рады вас проконсультировать!