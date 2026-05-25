Топить в огне бушующем печали. Том 3.

1 отзыв
Топить в огне бушующем печали. Том 3. ранобэ
7% 8%
Топить в огне бушующем печали
Том 1
Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 8% при оплате онлайн
Оригинальная цена
2 390 ₽
2 225 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Том 3: Часть 5. Чужак. Часть 6. Мирянин
Всего в издании: 3 тома

Как ни беги от ужасного прошлого, оно рано или поздно настигнет тебя. Сколько ни побеждай чудовищ-жэньмо, катастрофы, нависшей над миром людей, уже не отвести. Воспоминания вернулись к Сюань Цзи, и теперь уже не отречься ни от прошлого себя, ни от Шэн Линъюаня. Расследование приводит к хранилищу ведомства Цинпин и школе Изначальной Истины, что уж слишком глубоко пустила корни в Бюро. Кому верить? На кого надеяться в этом шатком мире? Как пережить свое древнее горе и вынести бремя трех тысячелетий?

Отзывы и вопросы

A

И

Очень жду выход 3 тома «Топить в огне бушующем печали», переживаю, так хотела собрать всю историю🥺. С декабря оформила предзаказ. Скажите, пожалуйста, есть ли шанс, что 3 том выйдет, уже два месяца каждый день ищу информацию, ведь в марте обещали в продажу😔

Xl Media

2026-05-25 09:35:01

Здравствуйте! По вопросам издания книг необходимо обращаться непосредственно в издательство- https://vk.com/xlmedia

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