Топить в огне бушующем печали. Том 3.

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Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Том 3: Часть 5. Чужак. Часть 6. Мирянин
Всего в издании: 3 тома
Как ни беги от ужасного прошлого, оно рано или поздно настигнет тебя. Сколько ни побеждай чудовищ-жэньмо, катастрофы, нависшей над миром людей, уже не отвести. Воспоминания вернулись к Сюань Цзи, и теперь уже не отречься ни от прошлого себя, ни от Шэн Линъюаня. Расследование приводит к хранилищу ведомства Цинпин и школе Изначальной Истины, что уж слишком глубоко пустила корни в Бюро. Кому верить? На кого надеяться в этом шатком мире? Как пережить свое древнее горе и вынести бремя трех тысячелетий?
2026-05-25 08:21:33
Очень жду выход 3 тома «Топить в огне бушующем печали», переживаю, так хотела собрать всю историю🥺. С декабря оформила предзаказ. Скажите, пожалуйста, есть ли шанс, что 3 том выйдет, уже два месяца каждый день ищу информацию, ведь в марте обещали в продажу😔
2026-05-25 09:35:01
Здравствуйте! По вопросам издания книг необходимо обращаться непосредственно в издательство- https://vk.com/xlmedia