Пользовательское соглашение

Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет условия использования материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет по адресу: https://xlm.ru, посетителями и пользователями данного интернет-сайта (далее - Сайт).

Термины, применяемые в настоящем Соглашении

Сайт - это совокупность текстов, графических элементов, дизайна, изображений, программного кода, фото- и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в сети Интернет под доменным именем xlm.ru

Администрация Сайта - это лицо, обладающее правами администрирования Сайта, ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431, ОГРН 1217800181939, адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)

Пользователь - это любое лицо, осуществившее вход на Сайт и принявшее условия настоящего Соглашения, независимо от факта прохождения процедур регистрации и авторизации.

Общие условия

1.1. Сайт собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для предоставления сервисов или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом срока.

1.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации.

1.6. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.

1.7. Пользователь может использовать материалы Сайта и предоставляемые на Сайте сервисы следующим образом: не нарушающим законодательство Российской Федерации, Закон об интеллектуальной собственности, авторских и смежных правах.

Обязательства Пользователя

2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.

2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.

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Прочие условия

3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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3.5. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.

3.6. Оставаясь на сайте, Пользователь подтверждает, что принимает условия настоящего Соглашения, а также Политики конфиденциальности Сайта, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и размещенной на сайте https://xlm.ru .