Фирменные аниме магазины Xl Media

Розничные магазины и бесплатные пункты самовывоза находятся по следующим адресам:

117519, г. Москва, ул. Кировоградская, 13а, станция метро Пражская, ТРЦ "Columbus", 3 этаж.

Телефон: +7 (495) 665-11-28

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)

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190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, дом 2, станция метро Сенная площадь, ТРК "ПИК", 2 этаж.

Телефон: +7 (812) 676-58-58

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)

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Интернет-магазин Xl Media

Издательство и офис интернет-магазина находится по адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, дом 26А Литера Б, помещение 8, 9 (11-Н).

Почта: info@xlm.ru

Часы работы интернет-магазина: ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 (МСК)

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