Оплата и доставка

Как купить

Для оформления заказа вам необходимо: выбрать товары нажав "купить" перейти в корзину, заполнить ваши данные, выбрать способ доставки и нажать кнопку «Подтвердить заказ», если вы еще не зарегистрированы в нашем магазине, вы можете зарегистрироваться, и оформить заказ под своей учетной записью или оформить заказ без регистрации.

Правила предзаказа

В нашем интернет-магазине на некоторые товары возможно оформить предварительный заказ (далее - Предзаказ). Предзаказ – это заказ товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Отправка предзаказа возможна только после поступления товара на склад.

Обращаем внимание, что объединение товара по предзаказу с другими товарами из наличия и/или другими позициями по предзаказу невозможно.

Для оформления предварительного заказа необходимо нажать на кнопку «Предзаказ» и следовать дальнейшим инструкциям.

Цена и сроки поступления товаров по предзаказу могут измениться по причинам, не зависящим от интернет-магазина. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - даже если стоимость товара изменится в большую сторону, для вас она останется неизменной.

В нашем интернет-магазине доступны следующие способы доставки заказов:

1. Курьерская служба СДЭК

Доставка осуществляется в любой город России, Казахстана и Беларуси, на дом, в отделения и постаматы.

2. Федеральный логистический сервис 5POST.

Доставка осуществляется в любой город России, в пункты выдачи заказов и постаматы в магазинах "Пятёрочка" или "Перекрёсток".

3. Почта России

Доставка осуществляется в любой город России, в отделения, на дом и почтаматы.

4. EMS – Курьерская служба Почты России

Доставка осуществляется в любой город России и в другие страны. В городах, где нет курьерской службы EMS, получить отправление можно через почтовое отделение.

5. Доставка по Санкт-Петербургу курьером день в день.

Доставка день в день осуществляется только в пределах КАД, услуга оказывается курьерской службой СДЭК и их партнёрами. Доставка день в день доступна только в будние дни.

Для доставки в течение дня заказ необходимо оформить и оплатить до 16:00. Все заказы, поступившие либо оплаченные позднее этого времени, не гарантируются к передаче в доставку в тот же день и могут быть перенесены на следующий рабочий день. Оплатить заказ можно после подтверждения менеджерами интернет-магазина. Временной интервал доставки: до 22:00. На заказы действуют ограничения по весу в 20 кг.

Информация по стоимости доставки отображается при оформлении заказа.

В нашем интернет-магазине доступны следующие способы оплаты:

1. Наложенный платеж.

Оплата производится при получении посылки в отделении Почты России. Надбавка за наложенный платеж по тарифу 2% от суммы заказа, но не менее 50 рублей.

2. Онлайн-оплата.

Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку Оплатить заказ.

На выбор доступны следующие платёжные сервисы:

Интернет-эквайринг Т-Банка. Оплата возможна картами российских банков, а также через сервисы T-Pay и SberPay;

ЮKassa. Оплата возможна картами российских банков, а также через системы ЮMoney, SberPay, T-Pay и через СБП в приложении вашего банка

3. Наличными курьеру или в пункте выдачи СДЭК или 5POST.

4. Банковской картой курьеру или в пункте выдачи СДЭК или 5POST.

Вопросы, связанные с доставкой и оплатой или оформлением Ваших заказов, вы можете задать:

- По адресу электронной почты info@xlm.ru

- в личные сообщения нашей группы в социальной сети «ВКонтакте»

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