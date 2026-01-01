Оплата и доставка

Как купить
Для оформления заказа вам необходимо: выбрать товары нажав "купить" перейти в корзину, заполнить ваши данные, выбрать способ доставки и нажать кнопку «Подтвердить заказ», если вы еще не зарегистрированы в нашем магазине, вы можете зарегистрироваться, и оформить заказ под своей учетной записью или оформить заказ без регистрации.
Правила предзаказа
В нашем интернет-магазине на некоторые товары возможно оформить предварительный заказ (далее - Предзаказ). Предзаказ – это заказ товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Отправка предзаказа возможна только после поступления товара на склад.
Обращаем внимание, что объединение товара по предзаказу с другими товарами из наличия и/или другими позициями по предзаказу невозможно.
Для оформления предварительного заказа необходимо нажать на кнопку «Предзаказ» и следовать дальнейшим инструкциям.
Цена и сроки поступления товаров по предзаказу могут измениться по причинам, не зависящим от интернет-магазина. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - даже если стоимость товара изменится в большую сторону, для вас она останется неизменной.
Доставка
В нашем интернет-магазине доступны следующие способы доставки заказов:
1. Курьерская служба СДЭК
Доставка осуществляется в любой город России, Казахстана и Беларуси, на дом, в отделения и постаматы.
2. Федеральный логистический сервис 5POST.
Доставка осуществляется в любой город России, в пункты выдачи заказов и постаматы в магазинах "Пятёрочка" или "Перекрёсток".
3. Почта России
Доставка осуществляется в любой город России, в отделения, на дом и почтаматы.
4. EMS – Курьерская служба Почты России
Доставка осуществляется в любой город России и в другие страны. В городах, где нет курьерской службы EMS, получить отправление можно через почтовое отделение.
5. Доставка по Санкт-Петербургу курьером день в день.
Доставка день в день осуществляется только в пределах КАД, услуга оказывается курьерской службой СДЭК и их партнёрами. Доставка день в день доступна только в будние дни.
Для доставки в течение дня заказ необходимо оформить и оплатить до 16:00. Все заказы, поступившие либо оплаченные позднее этого времени, не гарантируются к передаче в доставку в тот же день и могут быть перенесены на следующий рабочий день. Оплатить заказ можно после подтверждения менеджерами интернет-магазина. Временной интервал доставки: до 22:00. На заказы действуют ограничения по весу в 20 кг.
Информация по стоимости доставки отображается при оформлении заказа.
Оплата
В нашем интернет-магазине доступны следующие способы оплаты:
1. Наложенный платеж.
Оплата производится при получении посылки в отделении Почты России. Надбавка за наложенный платеж по тарифу 2% от суммы заказа, но не менее 50 рублей.
2. Онлайн-оплата.
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку Оплатить заказ.
На выбор доступны следующие платёжные сервисы:
- Интернет-эквайринг Т-Банка. Оплата возможна картами российских банков, а также через сервисы T-Pay и SberPay;
- ЮKassa. Оплата возможна картами российских банков, а также через системы ЮMoney, SberPay, T-Pay и через СБП в приложении вашего банка
3. Наличными курьеру или в пункте выдачи СДЭК или 5POST.
4. Банковской картой курьеру или в пункте выдачи СДЭК или 5POST.
Вопросы, связанные с доставкой и оплатой или оформлением Ваших заказов, вы можете задать:
- По адресу электронной почты info@xlm.ru
- в личные сообщения нашей группы в социальной сети «ВКонтакте»