Правила продажи

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила (далее – «Правила») регулируют отношения между Продавцом и Покупателем по продаже Продавцом Покупателю Товара через Интернет-магазин аниме-товаров Xl Media (дистанционный способ продажи) (далее – «Интернет-магазин»), определяют порядок оформления заказов, продажи, оплаты, возврата Товара.

1.2. Данные о Продавце: Общество с ограниченной ответственностью «ЭксЭл Медиа Ретейл», ОГРН 1217800181939, ИНН 7838099431, КПП 783801001, адрес местонахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, дом 26А Литера Б, помещение 8, 9 (11-Н).

1.3. Продавец осуществляет размещение на Сайте информации о предлагаемых к продаже Товарах, иной информации, связанной с деятельностью интернет-магазина Xl Media.

1.4. Настоящие правила являются в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, официальным, публичным и безотзывным предложением (публичной офертой) ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл» Покупателям заключить договор купли-продажи Товара. Настоящее предложение о заключении договора купли-продажи Товара действует до момента публикации Продавцом на Сайте сообщения об отмене настоящих правил или иного сообщения об отзыве настоящей публичной оферты.

1.5. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) настоящих правил (публичной оферты) является оформление Покупателем Заказа Товара в порядке, установленном на Сайте. Акцепт оферты означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящих правил без каких-либо дополнительных условий, изъятий, оговорок. Договор купли-продажи Товара считается заключенным с момента выдачи Продавцом Покупателю документа, подтверждающего оплату товара.

2. Заказ товара

2.1. Информация об основных потребительских свойствах Товара указывается на Сайте.

2.2. Для приобретения Товара в интернет-магазине Покупатель соглашается предоставить достоверную и полную информацию по вопросам, предлагаемым при регистрации и оформлении Заказа, и необходимую для выполнения Продавцом обязательств в отношении приобретаемого Покупателем Товара.

2.3. Покупатель обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные при регистрации и несет ответственность за их утрату.

2.4. Заказ Товара через Сайт может осуществляться круглосуточно.

2.5. Выбранный Товар необходимо положить в раздел «Корзина» и следовать пошаговым инструкциям, указанным в соответствующем разделе интернет-магазина.

2.6. После оформления Заказа Продавец вправе связаться с Покупателем для уточнения и согласования способа и сроков доставки Товара, а также для подтверждения состава Заказа.

2.7. Срок передачи Товара Покупателю рассчитывается, исходя из следующего: согласованный с Покупателем Заказ при наличии его на складе Продавца в порядке очереди передается в службу доставки, срок доставки рассчитывается в зависимости от способа и региона/страны доставки. Информация о готовности Товара для его передачи Покупателю указывается в личном кабинете Покупателя на Сайте, в сообщении, направленном на электронную почту Покупателя. Если после получения Заказа обнаруживается, что у Продавца отсутствует в наличии необходимое количество заказанного Товара, Продавец информирует об этом Покупателя по электронной почте. Покупатель вправе согласиться принять Товар в количестве, имеющемся в наличии у Продавца, либо аннулировать данную позицию Товара из Заказа. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа Покупателю следует обратиться к Продавцу за дополнительной информацией.

3. Предварительный заказ Товара (Предзаказ)

3.1. Продавцом на Сайте могут быть предложены к оформлению предварительных заказов Товары, еще не поступившие в продажу и не находящиеся на складе Продавца, срок поступления в продажу которых является предварительным. Такие предложения не являются офертой.

3.2. В отношении Товара, который доступен для оформления Предзаказа, на Сайте указывается запланированный срок поступления Товара в продажу, который может быть изменен на основании информации от производителя либо поставщика данного Товара.

4. Заключительные положения

4.1. Покупатель вправе расторгнуть договор купли-продажи Товара в случае, предусмотренном в настоящих Правилах, а также в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

4.2. Продавцом в любое время, без предварительного уведомления Покупателя могут быть изменены условия настоящих Правил.

Информация об изменении условий настоящих Правил размещается Продавцом на сайте https://xlm.ru.