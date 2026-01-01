Возврат и гарантия

Уважаемые Клиенты, информируем Вас о том, что при запросе возврата денежных средств при отказе от покупки, возврат производится исключительно на ту же банковскую карту, с которой была произведена оплата.

Вы можете отказаться от заказанного товара в любое время до его отправки, а после получения - в течение 7 дней.

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид (упаковка, пломбы, ярлыки), потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара (товарный или кассовый чек, опись вложения). Для возврата товара также необходим документ, удостоверяющий личность и заполненное заявление.

При возврате товара надлежащего качества, "XL Media" вернет его стоимость не позднее чем через 10 дней с момента получения товара и Вашего письменного заявления. Почтовые расходы на доставку товара до "XL Media" оплачивает покупатель.

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный в течение 14 дней с момента получения заказа, не считая дня покупки, в случае, если товар не подошел Вам по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

Обмену не подлежат товары надлежащего качества, указанные в Перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463.

Если на момент Вашего обращения по обмену товара, аналогичный товар отсутствует в продаже, Вы можете отказаться от товара и потребовать возврат его стоимости.

При обнаружении недостатков товара в процессе его использования по прямому назначению, Покупатель вправе предъявить претензии в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности. В отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности не установлены, Покупатель вправе предъявить указанные требования, если недостатки товаров обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи их Покупателю.



Особенности возврата книг



По закону книги включены в список товаров, не подлежащих возврату и обмену. Иногда мы идем навстречу и принимаем или меняем книгу на другую для покупателей из Санкт-Петербурга. Возможно, вы найдете, кому подарить книги, или передумаете и оставите их себе.

Браком принято считать:

перевернутые, пропущенные, перепутанные страницы;

зеркальное расположение текста или иллюстраций;

некомплектность и непоследовательность элементов блока;

незапечатанные страницы, кроме предусмотренных («белые» листы);

непропечатка (потеря элементов изображения), «бледная печать», сдвоенная печать;

склеивание страниц и повреждение текста или иллюстраций при раскрывании;

срезанный край текста или иллюстраций на полосе («зарезанные» текст или иллюстрации);

текст или иллюстрации «ушли» в корешок;

неправильная вставка блока в обложку, блок перевернут, «чужой» блок.

Скрытым производственным дефектом является отсутствие необходимых элементов, а также наличие лишних ненужных компонентов, которые могут повлечь за собой вред, неудобство или затруднения при использовании книгопечатной продукции.

Мы не рассматриваем и не принимаем претензии, связанные с книгой, имеющей следы использования, включая, но не ограничиваясь, повреждения внешнего или внутреннего вида (царапины, сбитые углы, рваные или грязные страницы), деформация или выпадение книжного блока, в случае, когда указанные повреждения были выявлены после передачи книги покупателю.

Вопросы, связанным с возвратом товара и денежных средств, уплаченных за него, вы можете задать:



- По адресу электронной почты info@xlm.ru

- в личные сообщения нашей группы в социальной сети «ВКонтакте»