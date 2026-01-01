Полные правила бонусной программы

1. Согласие на обработку персональных данных

1.1.Сообщая код из СМС, вы соглашаетесь с условиями участия в бонусной программе «Xl Media», доступной по следующему адресу: https://xlm.ru/bonus-card, а также соглашаетесь на сбор, хранение, и обработку нижеуказанным оператором своих персональных данных (а именно: фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола, адреса электронной почты, номера мобильного телефона, города проживания), содержащихся в анкете по бонусной карте, с целью оказания услуг индивидуального сервиса держателю бонусной карты.

1.2.Цель обработки персональных данных — проведение рекламно-информационных рассылок, смс-сервисов и электронной почты. Обработка проходит автоматически, в том числе, путем формирования базы данных.

1.3.Вы разрешаете передачу своих персональных данных третьим лицам для целей их хранения и обработки.

1.4.Вы разрешаете обезличивание ваших персональных данных и передачу третьим лицам таких обезличенных персональных данных для маркетинговых и рекламных целей.

1.5.Настоящее согласие действует с момента предоставления сотруднику ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл» трехзначного кода и до письменного отзыва настоящего согласия, направленного по адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н).

1.6.Вы предоставляете оператору персональных данных ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл» согласие на распространение своих персональных данных (а именно: фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола, адреса электронной почты, номера мобильного телефона, города проживания) в целях хранения и обработки.

1.7.Оператор персональных данных: ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл» (ОГРН 1217800181939, ИНН 7838099431 юр. адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н).

2. Правила Бонусной Программы

2.1.Настоящие Правила определяют условия участия Участников Программы в Бонусной программе, проводимой Организатором Программы на территории Российской Федерации*.

2.2.С момента регистрации в Программе Участник вступает во взаимоотношения с Организатором, полностью и безоговорочно принимает настоящие Правила, обязуется их выполнять и имеет право на получение Бонусов в соответствии с настоящими Правилами.

2.3.Правила размещаются на Сайте Программы, а также в других источниках по усмотрению Организатора.

2.4.Программа действует с момента ее запуска и до полной ее отмены по решению Организатора.

*Организатор по своему усмотрению может ограничивать или изменять правила бонусной программы на территории отдельных субъектов РФ.

Бонусная программа («Программа») — взаимоотношения, в которых Участник, приобретающий товары у Организатора с помощью Карты Участника, приобретает право на получение Бонусов в соответствии с настоящими Правилами.

Организатор Программы («Организатор») — ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1217800181939, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7838099431, адрес места нахождения: Российская Федерация, 190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н), обладающее исключительными правами по управлению и развитию Программы.

Карта Участника («Карта») — персональная карта Участника Программы, выпущенная Организатором, обладающая уникальным в рамках Программы номером (штрих-кодом) Бонусного счета Участника, который используется для идентификации Участника в Программе, в том числе при начислении/списании Бонусов по всем совершаемым Участником Транзакциям. Карта позволяет Участнику накапливать и списывать Бонусы в соответствии с Правилами Программы, а также отслеживать информацию относительно начисления или списания Бонусов. Карта обслуживается в режиме «на предъявителя». При совершении покупки на Территории действия Программы с использованием Карты Участнику предъявлять документ, удостоверяющий личность, не требуется.

Виртуальная карта — Карта, не имеющая пластиковый эквивалент, полученная Участником в соответствии с настоящими Правилами.

Анкета Участника («Анкета») — регистрационная форма, содержащая персональные данные Участника и согласие на их обработку. Переданная Участником Анкета является основанием для регистрации физического лица в Программе и активации Карты. Предоставляя Анкету с персональными данными Участник выражает своё полное согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в Анкете, (в рамках Федерального закона №152 от 27.07.06 ФЗ «О персональных данных») Оператору персональных данных – ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», место нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н) и передачу данных Оператором третьим лицам для целей обработки. Согласие действует до его письменного отзыва Участником Программы. Участник имеет право в любой момент отозвать согласие путем направления соответствующего запроса по адресу Организатора: 190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н), с указанием номера телефона привязанного к данной бонусной карте. Отзывы, направленные иными способами, Организатором Программы не рассматриваются.

Бонусы — расчетные бонусные единицы, зачисляемые на Бонусный счет Участника в соответствии с Правилами Программы, а также при выполнении Участником иных условий, определенных Организатором самостоятельно, являющихся основанием для начисления Бонусов. Бонусы не имеют наличного выражения и не предоставляют Участнику право на получение их в денежном эквиваленте. Срок действия Бонусов, начисленных за покупку на Бонусный счет Участника — 360 дней с момента активации. Срок действия акционных Бонусов устанавливается Организатором дополнительно по каждой акции в отдельности.

Бонусный счет — счет Карты Участника, на котором проводятся операции с Бонусами. По бонусному счету учитывается информация по всем Транзакциям, совершаемым Участником с использованием Карты. Бонусный счет ведется в Бонусах. Бонусы начисляются на Бонусный счет и списываются с Бонусного счета при приобретении у Организатора и/или Партнеров товаров и/или услуг с использованием Карты Участника в соответствии с Правилами.

База данных — электронная база данных, содержащая данные о зарегистрированных Участниках Программы.

Территория проведения Программы — программа действует во всех розничных магазинах сети «Xl Media» в Российской Федерации. Дополнительные ограничения или изменения Правил Программы могут вводиться Организатором на территории отдельных субъектов Российской Федерации.

Условия Участия («Правила Программы») — условия участия в Программе, изложенные в настоящих Правилах и доступные для ознакомления любому заинтересованному лицу на сайте xlm.ru.

3. Участие в Программе и активация Карты

3.1.Стать Участником Программы может любое физическое лицо, достигшее 14 лет.

3.2.Виртуальную Бонусную Карту можно получить бесплатно в момент покупки на кассе в розничных магазинах, участвующих в Программе. Обращаем ваше внимание что пластиковая карта при этом не выдается.

3.3.При получении бонусной карты на кассах в розничных магазинах «Xl Media» необходимо обязательно предоставить номер мобильного телефона с дальнейшим подтверждением его по СМС. Если на указанный номер мобильного телефона уже зарегистрирована ранее выданная бонусная карта, то получить новую бонусную карту невозможно. В таком случае будет применена бонусная карта последнего использования и Участник программы сможет использовать бонусную карту по номеру телефона для начисления или списания бонусов. Таким образом, на один номер телефона может быть выдана только одна бонусная карта.

3.4.Для участия в Программе Участнику необходимо назвать код из смс на кассе в розничных магазинах, участвующих в Программе.

3.5.Карта Участника активируется в день выдачи.

3.6.По одной Карте Участника в течение суток можно провести неограниченное количество операций с начислением и/или списанием бонусов.

4. Начисление бонусов

4.1.Бонусы начисляются на Бонусный счет Участника при совершении покупок товаров с использованием Карты в соответствии с Правилами Программы, а также при выполнении Участниками иных условий, определенных Организатором самостоятельно, являющихся основанием для начисления Бонусов.

4.2.Бонусы за покупки начисляются:

при оплате полной стоимости покупки Участником у Организатора наличными, банковской картой, или другими платежными средствами;

при использовании (списании) Бонусов на покупку. В этом случае Бонусы будут начислены после предоставления скидки по Карте на часть стоимости товара, оплаченную платежными средствами, предусмотренными на Территории проведения Программы.

4.3.За совершение покупок по Карте на Территории проведения Программы на Бонусный счет Правила начисления бонусов при покупке в розничных магазинах «Xl Media»: количество бонусов, подлежащих начислению, определяется Организатором в отношении каждого Товара/группы Товаров индивидуально.

4.4.При начислении Бонусы округляются до 1 рубля в меньшую сторону.

4.5.Сумма начисления Бонусов (количество Бонусов к начислению) учитывается по каждой товарной единице отдельно.

4.6.Бонусы начисляются при условии предъявления/указания Карты за все покупки, кроме приобретения подарочных карт и оплаты услуг курьерской доставки.

4.7.При оплате покупки Подарочной картой Бонусы не начисляются.

4.8.В случае принятия участия в акциях, проводимых Организатором на Территории действия Программы, Участнику могут начисляться дополнительные Бонусы. Количество таких дополнительных Бонусов определяется по усмотрению Организатора.

4.9.Организатор самостоятельно формирует правила начисления Бонусов/дополнительных Бонусов за покупки товаров на Территории действия Программы.

4.10.Начисление Бонусов по виртуальной Карте в розничных магазинах осуществляется через начисление бонусов по номеру мобильного телефона. Участнику необходимо на кассе в момент покупки сообщить номер мобильного телефона. В случае, если номер мобильного телефона Участника отсутствует в Базе данных, клиенту будет предложено ее получить.

4.11.Участникам, зарегистрированным в Программе, могут быть доступны дополнительные Акционные бонусы, как единоразово, так и на постоянной основе. Акционные бонусы могут быть доступны как при выполнении определенных условий, так и без них. Правила начисления и действия Акционных бонусов устанавливаются Организатором Программы по каждой акции отдельно и доводятся до сведения Участникам Программы.

4.12.Если по техническим причинам, в момент покупки, операции с Картами онлайн невозможны, покупка завершается без начисления Бонусов.

4.13.Документом, подтверждающим обязанность Организатора начислить Бонусы на Бонусный счет Участника, является кассовый чек, подтверждающий факт совершенной покупки, в том числе не фискальный отчет, с информацией о дате, сумме, месте совершения покупки, номере Карты. Обращения к Организатору по факту не начисления Бонусов/начисления неверного количества Бонусов, рассматриваются при предъявлении вышеуказанного документа.

5. Списание Бонусов

5.1.Накопленные на Карте Бонусы Участник может использовать на Территории действия Программы для оплаты товаров в соответствии с настоящими Правилами.

5.2.Участнику Программы предоставляется возможность оплачивать до 50% стоимости товара накопленными Бонусами по курсу 1 бонус = 1 рубль на территории действия Программы при условии предъявлении Карты в момент покупки в розничных магазинах «Xl Media».

5.3.При оплате покупки Бонусами с Карты Участника списываются Бонусы с более коротким сроком действия, за исключением Акционных бонусов, по которым установлены иные Правила списания Бонусов.

5.4.Сумма предоставленной скидки (количество списанных Бонусов) учитывается по каждой товарной единице.

5.5.Для Участника Программы предоставляется два варианта оплаты покупки Бонусами:

функция максимальной скидки (с Карты списывается максимальное количество Бонусов, допустимое при данной покупке);

списание определенного количества Бонусов в пределах максимально возможной скидки.

5.6.После учета скидки по Карте оставшаяся часть стоимости товара может быть оплачена подарочной картой, наличными денежными средствами, банковской картой или другими предусмотренными на Территории действия Программы платежными средствами.

5.7.Использование Бонусов по виртуальной Карте в розничных магазинах осуществляется через списание бонусов по номеру мобильного телефона.

Использование виртуальной бонусной карты по номеру телефона: при совпадении данных Участника в Базе данных на номер мобильного телефона Участника отправляется смс-сообщение с кодом подтверждения. Участник сообщает код подтверждения сотруднику магазина. Если подтверждающий код совпадает, покупка завершается с оплатой Бонусами. Если код не введен или введен с ошибкой покупка завершается без оплаты Бонусами. В случае, если номер мобильного телефона Участника отсутствует в Базе данных, покупка завершается без списания Бонусов.

При отсутствии у Участника доступа к мобильному телефону, кассир вправе отказать Участнику в списании Бонусов с Карты.

5.8.Правила использования Акционных бонусов могут отличаться от действующих Правил. Правила использования и действия Акционных бонусов устанавливаются Организатором Программы по каждой акции отдельно.

5.9.Если по техническим причинам в момент покупки операции с Картами онлайн невозможны, покупка завершается без использования Бонусов.

6. Изменение персональных данных

6.1.Вносить изменения в персональные данные может только Участник Программы.

6.2.Для изменения персональных данных Участнику необходимо обратиться к технической поддержке или на кассу в розничном магазине.

6.3.Доступ к изменению персональных данных предоставляется Участнику только по номеру телефона, привязанного к карте. Доступ возможен после подтверждения телефона через код, направленный в СМС-сообщении.

6.4.В случае если Участник Программы не может подтвердить номер телефона через код, направленный в СМС-сообщении, необходимо изменить номер телефона через письменное заявление.

6.5.Изменить владельца Карты нельзя.

7. Возврат товара по Карте

7.1.Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров, приобретенных с применением Карты, осуществляется в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7.2.При возврате товара Бонусы, начисленные за этот товар, списываются (аннулируются) с Карты.

7.3.При возврате товара Бонусы, которыми товар был оплачен, возвращаются на Карту Участника.

7.4.Возврат не продлевает срок действия Бонусов. При возврате товара Бонусам, возвращенным на Карту Участника, возвращается срок действия, установленный в момент их первого начисления.

7.5.При возврате акционных Бонусов на Карту Участнику после завершения акции, акционные Бонусы сразу сгорают. Участник утрачивает право повторно использовать акционные Бонусы.

8. Блокировка Карты

8.1.Организатор Программы имеет право в одностороннем порядке заблокировать Карту Участника, если у него есть обоснованные основания полагать, что Карта Участника недобросовестно используется не Участником Программы и/или без его согласия.

8.2.Организатор имеет право в одностороннем порядке заблокировать Карту Участника, а также номер телефона Участника, если у него есть обоснованные основания полагать, что Участник совершает мошеннические действия с бонусной/ыми картами или является недобросовестным Участником бонусной программы и наносит финансовый ущерб Организатору Программы.

8.3.Участник вправе прекратить свое участие в Программе в любое время путем направления Организатору Программы письменного уведомления о прекращении участия на адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н) с пометкой «Отказ от участия в Бонусной программе.

8.4.При получении от Участника Программы письменного уведомления о прекращении участия в Программе Карта Участника блокируются, Бонусы аннулируются.

9. Информация по Карте

9.1.Участник обязуется самостоятельно отслеживать изменения Бонусного счета.

9.2.Уточнить баланс Бонусного счета и изменения по нему Участник программы может следующими способами:

на сайте xlm.ru;

у сотрудников розничных магазинов на Территории действия Программы.

10. Иные условия

10.1.Карта Участника действует согласно действующим Правилам Программы на Территории действия Программы.

10.2.Организатор Программы по своему усмотрению вправе вносить любые изменения в настоящие Правила в любое время и на территории любых субъектов Российской Федерации. Информация об изменениях будет размещаться на сайте Организатора xlm.ru.

10.3.Становясь Участником Программы Участник, соглашается со всеми Правилами Программы, в частности с необходимостью активации Карты, порядком начисления, списания и действия Бонусов. Организатор Программы не несет ответственность за незнание Участником Правил Программы. В случае несогласия с Правилами Программы, а также с вносимыми изменениями в Правила Программы, участник имеет право прекратить свое участие согласно п.6.3. Правил.

10.4.Участник обязан уведомить Организатора об изменении персональных данных (ФИО и других контактных данных), указанных им при регистрации карты на кассе путем обращения в техническую поддержку магазина или на кассе в розничном магазине. В случае, если Участник не уведомил об изменении персональных данных, Организатор не несет ответственность за корректность данных Участника в Базе данных. При несовпадении данных в Базе данных Организатор вправе отказать Участнику в применении Карты.

10.5.Карта Участника не является кредитной или платежной (дебетовой) картой.

10.6.Карта Участника является собственностью Организатора Программы.

10.7.При совершении покупки может быть применена только одна Карта Участника.

10.8.Бонусы и права, предоставленные Участнику, не могут быть проданы, переданы, уступлены другому лицу или использованы иначе, кроме как в соответствии с настоящими Правилами или с согласия Организатора.

10.9.Организатор Программы вправе отказать физическому лицу в активации Карты и участию в Программе при обнаружении ранее оформленной Карты Участника на данное физическое лицо.

10.10.Участнику, зарегистрированному в Программе, может быть предоставлено Персональное предложение с возможностью получить дополнительные Акционные бонусы или изменить условия действия Карты как единоразово, так и на постоянной основе. Персональное предложение может быть доступно Участнику как при выполнении определенных условий, так и без них. Правила Персонального предложения устанавливаются Организатором Программы по каждому предложению отдельно и сообщаются Участнику при предоставлении Предложения.

10.11.Участникам, согласившимся на получение рекламно-информационных рассылок о товарах, услугах Организатора и/или Партнеров Программы, Организатор и/или Партнеры Программы вправе отправлять любые материалы и/или уведомления, включая рекламного содержания любыми способами, указанными Участником при активации/регистрации Карты: push-уведомления, мобильный телефон, e-mail (электронному адресу).



Участник вправе в любое время отказаться от уведомлений рекламного характера одним из следующих способов:

Путем перехода по ссылке, полученной в электронном письме (e-mail) от Организатора;

Оставив письменное обращение об отказе от получения уведомлений, переданное оператору на адрес электронной почты info@xlm.ru, либо через официальное сообщество ВКонтакте.

Отключение Участника от получения рассылки осуществляется в течение 15 календарных дней с момента регистрации обращения.

10.12.При предоставлении Участником Организатору адреса электронной почты Организатор вправе направлять Участнику чек в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в анкете. При этом организатор не обязан проверять достоверность предоставленных данных Участником, и не несет ответственности, если покупатель не получит чек, отправленный на неверный адрес электронной почты, указанный Участником в анкете.

10.13.Если по техническим причинам в момент покупки операции с Картами онлайн невозможны, Оператор оставляет за собой право отказать Участнику в применении Карты до устранения причин неполадок.

10.14.Организатор имеет право применять криптографические алгоритмы шифрования, а именно: хеширование данных банковских карт Участников. Организатор обращает внимание Участников, что хеширование данных осуществляется в целях безопасности при совершении Участником каких-либо действий с применением банковской карты.

10.15.Участник имеет возможность оплатить покупку, совершенную в розничном магазине «Xl Media», безналичным платежом с применением бонусной карты.