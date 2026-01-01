О нас

Интернет-магазин аниме-товаров Xl Media является фирменным магазином одноименного издательства манги и комиксов. Здесь вы сможете купить продукцию нашего издательства из первых рук по самым низким ценам и получить ее в самые кратчайшие сроки. Помимо собственной продукции компании Xl Media в нашем интернет-магазине вы сможете приобрести также следующие группы товаров:

 

- мангу, ранобэ, комиксы, артбуки и книги всех ведущих издательств России;

- оригинальные фигурки героев аниме, игр, фильмов популярных серий как nendoroid, figma и многие другие;

- фигурки и аксессуары от популярной компании Funko;

- лицензионную сувенирную продукцию японских компаний и других стран.

 

Наш интернет-магазин предлагает самые удобные и быстрые способы доставки и огромное количество вариантов оплаты для ваших будущих заказов.

Компания Xl Media с нетерпением ждет ваших покупок и будет рада помочь вам по любому интересующему вас вопросу. Вы всегда сможете связаться с нами по указанным на сайте контактам или через нашего онлайн-консультанта.

 

С уважением, аниме интернет-магазин Xl Media.

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