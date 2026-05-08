Артбук – это коллекция красивых иллюстраций в хорошем качестве и большом формате, собранная под одной обложкой. Сегодня особенно популярны артбуки по аниме, кинофильмам и видеоиграм. Что может быть в таком артбуке?
- Эксклюзивные материалы – наброски и эскизы авторов, фотографии процесса создания, альтернативные версии персонажей.
- Фотографии и истории людей, работавших над произведением.
- Всё, что нужно знать истинному фанату о мире произведения.
Если вы являетесь поклонником киносаги, игры или аниме, то на вашей полке обязательно должен быть артбук по любимому произведению.
Артбуки от XLM.RU
Где купить артбуки, и реально ли это сделать недорого? Да! В каталоге нашего интернет-магазина – широкий выбор артбуков, в том числе:
- «Blizzard Entertainment»;
- «DOOM».
- «Dragon Age»;
- «God of War»;
- «Legend of Zelda»;
- «Mafia»;
- «Mass Effect»;
- «Metal Gear Solid»;
- «Prey»;
- «The Last of Us»;
- «Uncharted»;
- «Warcraft» и другие.
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Купить артбук в обычных книжных магазинах не так просто: этот товар редко завозят, так как он представляет собой жемчужину для ценителей. А если артбук и найдётся на полке, да ещё и на русском языке, то, скорее всего, он будет потрёпанным из-за множества желающих полистать его.
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