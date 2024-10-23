Костяная птица и ночные цветы. Иллюстрации Eno.

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Костяная птица и ночные цветы. Иллюстрации Eno. артбук
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-12774
  • Вес: 600 гр.
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 21 x 28 см.
  • Количество страниц: 240
  • Год выпуска: 2024
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Мелованная
  • Автор: Эно
  • ISBN: 978-5-17-168221-7
  • Дата выхода: Ноябрь 2024
1 845 ₽

Описание

Eno. (Эно.) – известная китайская художница-акварелист. Ее работы часто украшают издания, например, романы-бестселлеры авторов Гу Мань и Цан Юэ. Эно. неоднократно участвовала в международных фестивалях и выставках.
Ее стиль акварельной живописи полон нежных цветов, искусных техник рисования и продуманных деталей. Все иллюстрации имеют уникальную историю, живую и полную очарования. Каждый мазок эфемерной акварели перенесет вас в мир художницы и покажет ее стремление к мечте и красоте.
Книга станет отличным подарком для всех, кто интересуется традиционной и цифровой живописью, а также пейзажами и культурой Китая. В издание вошли лучшие работы, в том числе концепт-арты для аниме «Основатель Тёмного Пути».

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