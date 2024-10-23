Костяная птица и ночные цветы. Иллюстрации Eno.

Eno. (Эно.) – известная китайская художница-акварелист. Ее работы часто украшают издания, например, романы-бестселлеры авторов Гу Мань и Цан Юэ. Эно. неоднократно участвовала в международных фестивалях и выставках.

Ее стиль акварельной живописи полон нежных цветов, искусных техник рисования и продуманных деталей. Все иллюстрации имеют уникальную историю, живую и полную очарования. Каждый мазок эфемерной акварели перенесет вас в мир художницы и покажет ее стремление к мечте и красоте.

Книга станет отличным подарком для всех, кто интересуется традиционной и цифровой живописью, а также пейзажами и культурой Китая. В издание вошли лучшие работы, в том числе концепт-арты для аниме «Основатель Тёмного Пути».