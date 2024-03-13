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«ГОТОВЬСЯ К СМЕРТИ».
Окунитесь в мрачную атмосферу первой игры культовой серии Dark Souls от компании FromSoftware. В артбуке «Dark Souls: Иллюстрации» вы найдете не только концепт-арт оружия, доспехов, боссов и рядовых противников, но и множество тонких деталей разработки локаций и персонажей. Погрузитесь в продуманный мир, окутанный печалью и состраданием, созданный в ходе смелых экспериментов известнейшего геймдизайнера нашего времени — Хидэтаки Миядзаки.
Иллюстрации сопровождает подробное интервью, взятое у него и четырех художников, которые фактически задали стиль всей серии Dark Souls.
2024-03-13 11:05:37
Шикарный артбук! Доставка очень быстрая!
2023-09-29 18:26:18
Потрясающие красивый артбук!!!
2023-09-12 16:29:08
Отличная допечатка, стоило того, чтобы подождать!)
2021-12-10 13:21:43
Потрясающий артбук! Всё детально проработано, всё переведено и не отличить от оригинала! Прекрасный источник вдохновения, заказал ещё по второй части!
2021-11-19 17:52:55
Артбук по одной из моих любимых игр. Толстая бумага, отличные краски, приятный запах типографии. Плюсы: дух захватывает, после просмотра артбука хочется в 1501-й раз перепройти игру. Есть интервью с разработчиками. Минусы: Мало, блин! 128 страниц всего.