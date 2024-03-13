Dark Souls: Иллюстрации

6 отзывов
Dark Souls: Иллюстрации артбук
7%
  • Dark Souls: Design Works
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-6430
  • Вес: 980 гр.
  • Источник: Dark Souls
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 22 x 30 см.
  • Количество страниц: 128
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Серия: FromSoftware и Артбуки по играм
  • ISBN: 978-5-91996-329-5
  • Дата выхода: Сентябрь 2023 (допечатка)
Dark Souls Trilogy: Design Works
DS1
DS2
DS3
Оригинальная цена
2 990 ₽
2 780 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

«ГОТОВЬСЯ К СМЕРТИ».

Окунитесь в мрачную атмосферу первой игры культовой серии Dark Souls от компании FromSoftware. В артбуке «Dark Souls: Иллюстрации» вы найдете не только концепт-арт оружия, доспехов, боссов и рядовых противников, но и множество тонких деталей разработки локаций и персонажей. Погрузитесь в продуманный мир, окутанный печалью и состраданием, созданный в ходе смелых экспериментов известнейшего геймдизайнера нашего времени — Хидэтаки Миядзаки.

Иллюстрации сопровождает подробное интервью, взятое у него и четырех художников, которые фактически задали стиль всей серии Dark Souls. 

Отзывы и вопросы

A

Р

Шикарный артбук! Доставка очень быстрая!

P

Потрясающие красивый артбук!!!

P

Отличная допечатка, стоило того, чтобы подождать!)

Р

Потрясающий артбук! Всё детально проработано, всё переведено и не отличить от оригинала! Прекрасный источник вдохновения, заказал ещё по второй части!

E

Артбук по одной из моих любимых игр. Толстая бумага, отличные краски, приятный запах типографии. Плюсы: дух захватывает, после просмотра артбука хочется в 1501-й раз перепройти игру. Есть интервью с разработчиками. Минусы: Мало, блин! 128 страниц всего.

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)