«ГОТОВЬСЯ К СМЕРТИ».



Окунитесь в мрачную атмосферу первой игры культовой серии Dark Souls от компании FromSoftware. В артбуке «Dark Souls: Иллюстрации» вы найдете не только концепт-арт оружия, доспехов, боссов и рядовых противников, но и множество тонких деталей разработки локаций и персонажей. Погрузитесь в продуманный мир, окутанный печалью и состраданием, созданный в ходе смелых экспериментов известнейшего геймдизайнера нашего времени — Хидэтаки Миядзаки.



Иллюстрации сопровождает подробное интервью, взятое у него и четырех художников, которые фактически задали стиль всей серии Dark Souls.