Мир игры Atomic Heart. Ver. 2.

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Артбук "Мир игры Atomic Heart" с новой обложкой!
Научные достижения альтернативной версии СССР изменили жизнь не только наших соотечественников, но и жителей всего мира. И вы первые, кто удостоится чести посетить виновника торжества — Предприятие 3826!
Помните: все, что вы узнаете дальше, — секретно и разглашению не подлежит!
Atomic Heart — это фантастическое визионерское путешествие в мир, столь причудливо похожий на наше прошлое и, возможно, будущее.
Более ста талантливых разработчиков жили в этом мире много лет. Мы покажем вам закулисье — расскажем, как художники и дизайнеры создавали наброски, придумывали, спорили и приходили к решениям, которые и легли в основу визуального стиля Atomic Heart.
Предупреждение: в артбуке есть спойлеры. Настоятельно рекомендуем пройти игру, перед тем как читать описания в разделах «Вступление» и «Персонажи»!
2025-03-12 15:28:50
Приехало всё целое, упаковано хорошо, книга качественная, обложка твердая, местами картинка глянцевая, странички глянцевые. Всё о любимой игре подробно написано и проиллюстрированно. Спасибо .
2024-07-22 09:08:23
Приехало в хорошо укомплектованной коробке, все качественно и красиво выглядит. Спасибо!
2023-09-05 15:17:37
Взяла на подарок парню, т.к он фанатеет от атомика. Арт бук огромный, печать хорошая. Так же бонусом прислали плакат с близняшками, мне понравилось) Думаю молодой человек будет пищать от радости, когда подарю хд
2023-07-10 10:11:45
Взял по предзаказу, отличное качество.
2023-07-08 01:08:33
Делал предзаказ, получил. Отличная печать. Плакат в подарок порадовал. Доволен не то слово. Заказал второй товарищу в подарок надеюсь тоже придёт с плакатом. Рекомендую.