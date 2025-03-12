Мир игры Atomic Heart. Ver. 2.

Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

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Научные достижения альтернативной версии СССР изменили жизнь не только наших соотечественников, но и жителей всего мира. И вы первые, кто удостоится чести посетить виновника торжества — Предприятие 3826! Помните: все, что вы узнаете дальше, — секретно и разглашению не подлежит! Atomic Heart — это фантастическое визионерское путешествие в мир, столь причудливо похожий на наше прошлое и, возможно, будущее. Более ста талантливых разработчиков жили в этом мире много лет. Мы покажем вам закулисье — расскажем, как художники и дизайнеры создавали наброски, придумывали, спорили и приходили к решениям, которые и легли в основу визуального стиля Atomic Heart. Предупреждение: в артбуке есть спойлеры. Настоятельно рекомендуем пройти игру, перед тем как читать описания в разделах «Вступление» и «Персонажи»!

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Делал предзаказ, получил. Отличная печать. Плакат в подарок порадовал. Доволен не то слово. Заказал второй товарищу в подарок надеюсь тоже придёт с плакатом. Рекомендую.

Взяла на подарок парню, т.к он фанатеет от атомика. Арт бук огромный, печать хорошая. Так же бонусом прислали плакат с близняшками, мне понравилось) Думаю молодой человек будет пищать от радости, когда подарю хд

Приехало в хорошо укомплектованной коробке, все качественно и красиво выглядит. Спасибо!

Приехало всё целое, упаковано хорошо, книга качественная, обложка твердая, местами картинка глянцевая, странички глянцевые. Всё о любимой игре подробно написано и проиллюстрированно. Спасибо .

Скажите пожалуйста, чем отличается первый выпуск от этого? Добрый день. Ничем, это просто доп. тираж. А отличия от самой первой книги - обложка.

Здравствуйте, сколько примерно дней ожидать доставку артбука если во Псков заказывать? Добрый день! В зависимости от выбранной службы сроки доставки заказа до Вашего города составят от двух дней.