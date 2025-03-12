Мир игры Atomic Heart. Ver. 2.

8 отзывов
Мир игры Atomic Heart. Ver. 2. артбук
7%
  • The world of Atomic Heart. Ver. 2.
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-10313
  • Вес: 1600 гр.
  • Источник: Atomic Heart
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 28 x 25 см.
  • Количество страниц: 256
  • Год выпуска: 2023
  • Обложка: Твердый переплет
  • Серия: Артбуки по играм и Atomic Heart
  • Автор: Mundfish
  • ISBN: 978-5-91996-451-3
  • Дата выхода: Февраль 2025 (допечатка)
Оригинальная цена
3 490 ₽
3 240 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Артбук "Мир игры Atomic Heart" с новой обложкой!

Научные достижения альтернативной версии СССР изменили жизнь не только наших соотечественников, но и жителей всего мира. И вы первые, кто удостоится чести посетить виновника торжества — Предприятие 3826!

Помните: все, что вы узнаете дальше, — секретно и разглашению не подлежит!

Atomic Heart — это фантастическое визионерское путешествие в мир, столь причудливо похожий на наше прошлое и, возможно, будущее.

Более ста талантливых разработчиков жили в этом мире много лет. Мы покажем вам закулисье — расскажем, как художники и дизайнеры создавали наброски, придумывали, спорили и приходили к решениям, которые и легли в основу визуального стиля Atomic Heart.

Предупреждение: в артбуке есть спойлеры. Настоятельно рекомендуем пройти игру, перед тем как читать описания в разделах «Вступление» и «Персонажи»!

Отзывы и вопросы

A

А

Приехало всё целое, упаковано хорошо, книга качественная, обложка твердая, местами картинка глянцевая, странички глянцевые. Всё о любимой игре подробно написано и проиллюстрированно. Спасибо .

А

Приехало в хорошо укомплектованной коробке, все качественно и красиво выглядит. Спасибо!

Л

Взяла на подарок парню, т.к он фанатеет от атомика. Арт бук огромный, печать хорошая. Так же бонусом прислали плакат с близняшками, мне понравилось) Думаю молодой человек будет пищать от радости, когда подарю хд

С

Взял по предзаказу, отличное качество.

Е

Делал предзаказ, получил. Отличная печать. Плакат в подарок порадовал. Доволен не то слово. Заказал второй товарищу в подарок надеюсь тоже придёт с плакатом. Рекомендую.

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