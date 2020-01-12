MINECRAFT. Полное руководство

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MINECRAFT. Полное руководство артбук
  • MINECRAFT. Полное руководство
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-4842
  • Вес: 430 гр.
  • Источник: Minecraft
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 20,5 x 26,5 см
  • Количество страниц: 80
  • Год выпуска: 2019
  • Обложка: Твердый переплет
  • Серия: Артбуки по играм
  • Автор: Стэнли Джульетта
  • ISBN: 978-5-17-118479-7
415 ₽

Описание

Книга "MINECRAFT: полное руководство" из серии "Вселенная Minecraft" станет ценным подарком для любого поклонника этой игры. Книга разделена на пять тематических разделов – лес, море, небо, снег и горы. В каждом разделе найдутся объекты трёх различных уровней сложности, которые помогут читателю отточить свои навыки строительства, с чёткими пошаговыми инструкциями. Книга подарит возможность построить 15 невероятных сооружений и, разумеется, здорово повеселиться! Для среднего школьного возраста.

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