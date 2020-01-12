Книга "MINECRAFT: полное руководство" из серии "Вселенная Minecraft" станет ценным подарком для любого поклонника этой игры. Книга разделена на пять тематических разделов – лес, море, небо, снег и горы. В каждом разделе найдутся объекты трёх различных уровней сложности, которые помогут читателю отточить свои навыки строительства, с чёткими пошаговыми инструкциями. Книга подарит возможность построить 15 невероятных сооружений и, разумеется, здорово повеселиться! Для среднего школьного возраста.