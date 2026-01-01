С 2019 года в мире наблюдается нестабильная ситуация, связанная с дефицитом бумаги и других расходных материалов для печати. Дальнейшие социально-экономические изменения на территории РФ внесли элемент неопределенности при заключении договоров с типографиями, большинство сроков переносится из-за сдвига очереди на печать и проблем с материалами. В момент, когда на книгу открыт предзаказ и выставлены первичные сроки, макет уже готов или будет готов полностью в течение недели. Очень редко главный редактор, получив финальный макет, отправляет его на доработку. Также нельзя забывать о браке и трудностях, связанных с логистикой: иногда задержка книг обусловлена тем, что их не могут привезти на склад довольно длительное время. Как бы то ни было, причина переноса всегда уважительная: XL Media делает все возможное, чтобы соблюдать поставленные сроки.
Срок доставки зависит от Вашего местоположения относительно нашего склада в Санкт-Петербурге. Чем дальше Вы от Санкт-Петербурга, тем дольше может ехать посылка.
Выход манги — трудоемкий процесс, при котором издательству приходится решать массу задач, такие как: продление лицензии, оплата лицензии, согласование юридических вопросов, согласование обложек и макетов с правообладателем, бронирование бумаги под тираж, планирование очередей печати и т.д.. Также перевод и редактура каждой отдельной серии может проходить с рядом сложностей. Как только все вопросы решены, издательство сообщает о продолжении и открывает предзаказы. Поскольку над многими сериями идет параллельная работа, порой кажется, что некоторым произведениям отдан приоритет. На самом деле у каждой серии свой прогресс в производстве. Почти всегда задержка означает решение какого-либо вопроса, и когда удается добиться прогресса в нем, серия продолжается.
Вся манга, представленная на нашем сайте, переведена на русский язык, если в описании не указано иное.
Так как предзаказ подразумевает заказ, который будет отправлен по факту поступления товара на склад, этот процесс может затянуться на какое-то время. Некоторые предзаказы длятся не больше месяца, а некоторым для закрытия потребуется год или больше. После поступления товар в порядке очереди отправляется клиенту, однако следует учитывать, что сама очередь может быть очень большой.
Потребность в дополнительных тиражах книги определяется складским и оптовым отделом. Как только весь тираж выкуплен, книга попадает в список допечаток. В зависимости от загруженности типографии и финансовых возможностей издательства в текущем квартале, принимается решение, какие книги из списка возможно допечатать. Конечно, в приоритет попадают популярные серии и первые тома, но допечаткам уделяется большое внимание и мы стараемся допечатывать все тома всех серий по мере возможности. Таким образом, если вы ожидаете какой-либо том манги, можете быть уверены, что допечатка обязательно будет.
Все серии XL Media будут продолжены и завершены. Чтобы следить за новостями о вашей любимой серии, подпишитесь на группу издательства в «ВКонтакте», на канал в Телеграме или просмотрите раздел «Новости» на официальном сайте. Вне официальных объявлений издательство не сообщает о продолжении и закупке лицензий. Просим отнестись к этому с пониманием.
В таком случае Вам необходимо по возможности сфотографировать коробку, в которой Вы получили заказ, накладную, товар, а затем прислать полученные фотографии с описанием ситуации в любое удобное место из двух:
Конечно, но список стран ограничен. Точный список можно получить в чате на сайте, в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте» или по e-mail info@xlm.ru
Данную информацию можно уточнить в чате на сайте, нашей группе в социальной сети «ВКонтакте» или по e-mail info@xlm.ru
Если Вам не пришло оповещение о доставке товара в ПВЗ СДЭК или отделение Почты России, то убедитесь, что статус Вашего заказа имеет пометку «Отправлен» и ему присвоен трек-номер.
В таком случае Вам необходимо по возможности сфотографировать коробку, в которой Вы получили заказ, накладную, товар, а затем прислать полученные фотографии с описанием ситуации в любое удобное место из двух:
Оригинальная фигурка от подделки (бутлеги) отличается наличием логотипов компании-производителя (Good Smile, Kotobukiya, Max Factory и т.д.). XL Media выступает официальным дистрибьютором фигурок, мы не продаем контрафактную продукцию.
В таком случае Вам необходимо по возможности сфотографировать коробку, в которой Вы получили заказ, накладную, товар, а затем прислать полученные фотографии с описанием ситуации в любое удобное место из двух: