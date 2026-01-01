С 2019 года в мире наблюдается нестабильная ситуация, связанная с дефицитом бумаги и других расходных материалов для печати. Дальнейшие социально-экономические изменения на территории РФ внесли элемент неопределенности при заключении договоров с типографиями, большинство сроков переносится из-за сдвига очереди на печать и проблем с материалами. В момент, когда на книгу открыт предзаказ и выставлены первичные сроки, макет уже готов или будет готов полностью в течение недели. Очень редко главный редактор, получив финальный макет, отправляет его на доработку. Также нельзя забывать о браке и трудностях, связанных с логистикой: иногда задержка книг обусловлена тем, что их не могут привезти на склад довольно длительное время. Как бы то ни было, причина переноса всегда уважительная: XL Media делает все возможное, чтобы соблюдать поставленные сроки.