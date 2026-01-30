Bloodborne: Официальные Иллюстрации

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Evgeny Kozemirov

2022-01-24 14:53:52

Отличный, качественный сборник иллюстраций моей любимой игры от Фромов. Минусы - Немного расстроен, что нет интервью от разработчиков, которые были в артбуках по соулсам (его в описании не обещали, но всё равно жаль). Также небольшой минус в том, что ничего нового из этого артбука вы не узнаете, он содержит иллюстрации только того, что есть в игре. Неиспользованных концепт-артов нет. Плюсы - Толстая бумага, качественные краски. Внушительный объём - две с половиной сотни листов (а то бывает, что ждёшь пока доставят книгу несколько недель, и прочитываешь за полчаса - обидно). На статичных иллюстрациях (а тут они вполне крупные и детализированные) удаётся подробнее разглядеть мелкие детали монстров и боссов, которых в игре, из-за динамики, не замечаешь. В целом, артбук отлично подойдёт, чтобы вновь окунуться в атмосферу игры без необходимости её перепроходить. Хотя, скорее всего, после прочтения перепройти всё равно захочется.