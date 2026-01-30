Bloodborne: Официальные Иллюстрации

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Bloodborne - игра в жанре РПГ разработанная совместно японскими компаниями FromSoftware и SCE Japan Studio под руководством геймдизайнера Хидэтаки Миядзаки в 2015 году.
Данная книга содержит концепт-арты персонажей, локаций и оружия из оригинальной игры и дополнения "Old Hunters". Артбук позволит Вам оценить всю мрачную красоту Ярнама в деталях и откроет секреты создания персонажей.
2026-01-30 17:22:08
Идеальный артбук
2023-03-29 20:23:30
Артбук который состоит на 95% из артов и остальные 5% некоторые высказывания по игре. После артбука по дарк соулсу, нехватает комментариев как ранее, но после прочтения вновь хочется вернуться в Ярнам на охоту.
2022-01-24 14:53:52
Отличный, качественный сборник иллюстраций моей любимой игры от Фромов. Минусы - Немного расстроен, что нет интервью от разработчиков, которые были в артбуках по соулсам (его в описании не обещали, но всё равно жаль). Также небольшой минус в том, что ничего нового из этого артбука вы не узнаете, он содержит иллюстрации только того, что есть в игре. Неиспользованных концепт-артов нет. Плюсы - Толстая бумага, качественные краски. Внушительный объём - две с половиной сотни листов (а то бывает, что ждёшь пока доставят книгу несколько недель, и прочитываешь за полчаса - обидно). На статичных иллюстрациях (а тут они вполне крупные и детализированные) удаётся подробнее разглядеть мелкие детали монстров и боссов, которых в игре, из-за динамики, не замечаешь. В целом, артбук отлично подойдёт, чтобы вновь окунуться в атмосферу игры без необходимости её перепроходить. Хотя, скорее всего, после прочтения перепройти всё равно захочется.
2022-01-23 12:43:07
Вчера получил эту книгу. Это что-то невероятное. Я ожидал, что всё будет хуже. Это идеальное издание. Лучший подарок фанату этой прекрасной игры.
2022-01-19 23:03:33
Доставили книгу сегодня. Суперобложка снимается + качественные иллюстрации в духе самого "Bloodborne" - темнота, замки, лунные лучи. Действительно хорошая детализация и читаемость текста. Всё так, за исключением мелкого шрифта в некоторых оглавлениях и абзацах, но скорее всего, данное, ничто иное как принадлежность к стилю и жанру самой видеоигры - это Викторианская эпоха. До изобретения книгопечатания книги писали от руки гусиным пером. Эту работу выполняли переписчики... а в 19 веке произошло бурное расширение печатного слова. ...всё-таки это было намного быстрее, чем вручную писать одну и ту же страницу снова и снова. P.S. Говорят в Викторианскую эпоху было принято писать романы в трёх томах. Но серии игр "Souls" уже больше чем три...