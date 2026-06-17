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Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

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«Во славу человечества!» 5012 год н.э. Когда Землю захватили пришельцы из других галактик, славная история человечества стремительно и внезапно подошла к концу. Пришельцы применили новый вид оружия — механические формы жизни, и вскоре те практически стерли человеческую цивилизацию с лица земли. Горстка выживших бежала с планеты и попыталась обосноваться на Луне. 5204 год н. э. Человечество перешло в контратаку, призвав армию андроидов из сети орбитальных баз, но даже после десятка крупномасштабных высадок на вражеской территории отбросить захватчиков не удалось. С тех пор солдатам YoRHa приказано во что бы то ни стало переломить ситуацию и положить конец этой войне. Встречайте официальный гайдбук «Путеводитель по миру NieR Automata: Результаты исследования руин города», где вы найдете эксклюзивные детали локаций, мира и сюжета, и все это впервые на русском! В книгу входят описания боссов и рядовых врагов, моделей андроидов 2B и 9S, а также многочисленных второстепенных персонажей от Пополы и Деволы до Паскаля. В качестве бонуса выступают два небольших рассказа о 2B и 9S, а также о жизни бункера.

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Качество книги прекрасное. Твёрдая обложка, хорошая глянцевая бумага. Само наполнение тоже без нареканий, я, как фанат, в восторге. 13 месяцев ожидания предзаказа стоили того.

Потрясающий артбук.Качество на высоте.Сочные иллюстрации.Очень надеюсь на 2-ую часть по автомате и по репликанту.

Прям красивый и хороший артбук. Достойное место в коллекции! Самой любимой моей игры. Спасибо.

Здравствуйте! Очень жаль, что артбук не слишком хорошо пережил доставку. Связались с вами по почте для решения этой ситуации.

Ждал считай год, хоть и говорилось о ожидании в пол года, но сейчас это уже некому не грозит из покупателей, данным артубоком я конечно доволен, не хватает комментариев от разработчиков, да и вообще данный артбук для тех кто играл в игру инфы новой не даст, но стиль оформления и подача информации в нем о мире очень понравилось, так же не совсем доволен доставкой, приехала в коробке но внутри для защиты самого артбука считай нечего не было, болталась книжка там как кое-что в ведре, характерно из-за этого появился залом на корешке в последствии удара где то там об угол коробки, но сам артбук для фанатов серии рекомендую

Здравствуйте! А по предзаказу когда начнут отпровлять? Здравствуйте! Для получения информации о своем заказе напишите на почту info@xlm.ru

Когда будет рассылка по предзаказам? Здравствуйте! Для получения информации о своем заказе напишите на почту info@xlm.ru

Добрый день. Подскажите, когда будет отправлен заказ #189957? Ничего не приходило по уведомлениям Здравствуйте! Для получения информации о своем заказе напишите на почту info@xlm.ru

Здравствуйте. Вам доставили артбук? Здравствуйте! Да, артбук появился в наличии.