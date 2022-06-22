Magic: The Gathering. Восход стражи: Визуальная история

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Magic: The Gathering. Восход стражи: Визуальная история артбук
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  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-9037
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Magic: The Gathering
  • Издатель: Hobby World
  • Размер: 14,7 x 18,6 см.
  • Количество страниц: 256
  • Год выпуска: 2022
  • Обложка: Твердый переплет
  • Серия: Артбуки по играм
  • ISBN: 978-5-907170-60-5
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1 030 ₽
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Описание

Откройте для себя визуальный мир Magic: The Gathering! Великие заклятья, легендарные события таинственные миры – прекрасное зрелище.

Если вам интересны истории мироходцев, ключевые моменты их жизни, что привели их к схватке с Николом Боласом или просто всё, что связано с "Магией", то эта книга просто должна оказаться в вашей коллекции.

"Восход стражи: Визуальная история" – это отлично оформленный артбук, в котором появляются (зачастую впервые, не считая карт) редчайшие иллюстрации по MTG, которые органично дополняют тексты по истории миров "Магии". В книге вы найдёте лаконично изложенные истории жизни первых мироходцев: Джейса Белерена, Гидеона Джуры, Лилианы Вейс и других.

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