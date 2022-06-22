Magic: The Gathering. Восход стражи: Визуальная история

Откройте для себя визуальный мир Magic: The Gathering! Великие заклятья, легендарные события таинственные миры – прекрасное зрелище.

Если вам интересны истории мироходцев, ключевые моменты их жизни, что привели их к схватке с Николом Боласом или просто всё, что связано с "Магией", то эта книга просто должна оказаться в вашей коллекции.

"Восход стражи: Визуальная история" – это отлично оформленный артбук, в котором появляются (зачастую впервые, не считая карт) редчайшие иллюстрации по MTG, которые органично дополняют тексты по истории миров "Магии". В книге вы найдёте лаконично изложенные истории жизни первых мироходцев: Джейса Белерена, Гидеона Джуры, Лилианы Вейс и других.