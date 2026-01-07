Dark Souls II: Иллюстрации

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В

2022-06-16 23:14:58

Очень хороший артбук к игре с очень хорошим дизайном, просто моё почтение. Не сказать, что содержит какие-нибудь неожиданные детали, но было очень интересно поразглядывать концепты локаций, персонажей и снаряжения, почитать интервью с художниками и разработчиками. И, кстати, в очередной раз получить подтверждение, что изначально эта игра планировалась иной, но была переделана на последних стадиях разработки, от чего пострадал конечный результат. Грустно, конечно, но это уже оффтоп, а по теме - крайне рекомендую. Осторожно, спойлер. Первый же арт в книге - Преследователь. Если это не своеобразная шутка, то всё равно получилось забавно. Ожидал, что он будет попадаться ещё несколько раз на протяжении всего артбука.