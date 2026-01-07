Dark Souls II: Иллюстрации

9 отзывов
Dark Souls II: Иллюстрации артбук
7%
  • Dark Souls II: Design Works
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-7004
  • Вес: 1650 гр.
  • Источник: Dark Souls
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 22 x 30 см.
  • Количество страниц: 240
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Серия: FromSoftware и Артбуки по играм
  • ISBN: 978-5-91996-343-1
  • Дата выхода: Декабрь 2024
Dark Souls Trilogy: Design Works
DS1
DS2
DS3
Оригинальная цена
3 490 ₽
3 240 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

«БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМЕРТЬ».
Приготовьтесь к долгому путешествию по руинам забытых королевств, где каждый, от короля до солдата, несет печать глубокого проклятия. Посетите собор Лазурного пути, владения замка Дранглик, храм Аманы; узнайте, благодаря каким замыслам рождены Преследователь, Колесница палача, Зеркальный рыцарь, Вельстадт и Нашандра. Почувствуйте атмосферу Dark Souls II: здесь всякий образ таит в себе и силу, и слабость, совершенство и изъян, а также скорбь по утраченному.

Кроме красочных иллюстраций и концепт-артов в книге содержится подробное интервью с преемниками основателей серии Dark Souls и художниками-ветеранами, а также сведения о промо-материалах, коллекционном издании и маркетинговых продуктах, выпущенных в честь выхода игры.

Отзывы и вопросы

A

С

Отличные книги, качество полиграфии и ощущение от страниц прекрасное. Наполнение на высоте. Немного пострадал уголок на книге при доставке.

P

Потрясающий артбук, как же приятно читать комментарии о том, как игра изначально строилась и какое виденье разработчиков была на нее.

Очень хороший артбук к игре с очень хорошим дизайном, просто моё почтение. Не сказать, что содержит какие-нибудь неожиданные детали, но было очень интересно поразглядывать концепты локаций, персонажей и снаряжения, почитать интервью с художниками и разработчиками. И, кстати, в очередной раз получить подтверждение, что изначально эта игра планировалась иной, но была переделана на последних стадиях разработки, от чего пострадал конечный результат. Грустно, конечно, но это уже оффтоп, а по теме - крайне рекомендую. Осторожно, спойлер. Первый же арт в книге - Преследователь. Если это не своеобразная шутка, то всё равно получилось забавно. Ожидал, что он будет попадаться ещё несколько раз на протяжении всего артбука.

E

Моя наименее любимая игра серии, но, пожалуй, лучший артбук (на момент написания обзора третий ещё не вышел, возможно он будет лучше). Содержит не только картинки, но и пояснения художника, есть интервью с разрабами. Большой объём, качественная бумага. Крайне доволен, 10 из 10-ти.

Вчера получил эту книгу. Это что-то невероятное. Я ожидал, что всё будет хуже. Это идеальное издание. Лучший подарок фанату этой прекрасной игры.

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