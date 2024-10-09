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«Однорукий Волк. Синоби в Эпоху воюющих провинций».
Период Сэнгоку. По ту сторону заснеженных гор лежит страна Асина. Тем северным краем управляет мастер меча Иссин Асина: устроив кровавый переворот, он захватил власть, и после всю жизнь положил на то, чтобы укрепить государственные границы. Теперь же существование страны под угрозой. Внук Иссина, генерал Асина, предчувствуя беду, втайне отдает приказ войскам: «Чтобы защитить страну от захватчиков, придется пойти на решительные меры. Нам нужен Наследник Дракона».
Перед вами «Sekiro: Shadows Die Twice. Иллюстрации» — артбук, сотканный из тонкой печали об уходящей эпохе некогда славных подвигов и великих героев. Невероятное путешествие, где сказочное и мифическое сочетается с грубой прозой междоусобных войн. Откройте для себя мир Sekiro, где по-прежнему живет неукротимый дух самураев и демоническая хитрость синоби; где чудовища и бессмертные сущности до сих пор бродят в лесах и между руинами храмов.
В книге вы найдете не только уже полюбившиеся локации игры, но и подробные концепт-арты персонажей, оружия и предметов.
2024-10-09 19:17:13
На некоторых листах есть дефекты подготовки после печати, не портящие вид в целом (можно сказать, в духе главного героя). В остальном, как всегда, отличное, содержательное собрание японской красоты.
2024-05-27 13:44:40
Большое спасибо! Артбук доехал целёхонький, хорошо упакованный в огромной коробке с воздушным пространством. Благодарна за отличное издание книги!
2024-05-22 21:02:05
Шикарный артбук, шикартная типографика, шикарная офсетная печать, матовая бумага блока, бумага обложки, бумага супер обложки, тиснение фольгой, совмещение изображений в блоке, верстка. Всё на высшем уровне! Это настоящий пример того, как должен выглядеть качественный артбук, или любое подарочное издание книги. Большое спасибо вам XL Media, за проделанную работу, книга пришла хорошо запакованной в большой коробке и быстро!
2024-04-09 16:00:18
артбук пришёл, очень хороший, качественный, красочный и переведён замечательно. Всё бы хорошо если бы не одно но, верхний правый угол весь помяты, не стал оформлять возврат потому что очень долго его ждал, этого можно было избежать положив вы его в коробку меньшего размера.
2024-04-09 16:04:53
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