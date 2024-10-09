«Однорукий Волк. Синоби в Эпоху воюющих провинций».



Период Сэнгоку. По ту сторону заснеженных гор лежит страна Асина. Тем северным краем управляет мастер меча Иссин Асина: устроив кровавый переворот, он захватил власть, и после всю жизнь положил на то, чтобы укрепить государственные границы. Теперь же существование страны под угрозой. Внук Иссина, генерал Асина, предчувствуя беду, втайне отдает приказ войскам: «Чтобы защитить страну от захватчиков, придется пойти на решительные меры. Нам нужен Наследник Дракона».



Перед вами «Sekiro: Shadows Die Twice. Иллюстрации» — артбук, сотканный из тонкой печали об уходящей эпохе некогда славных подвигов и великих героев. Невероятное путешествие, где сказочное и мифическое сочетается с грубой прозой междоусобных войн. Откройте для себя мир Sekiro, где по-прежнему живет неукротимый дух самураев и демоническая хитрость синоби; где чудовища и бессмертные сущности до сих пор бродят в лесах и между руинами храмов.



В книге вы найдете не только уже полюбившиеся локации игры, но и подробные концепт-арты персонажей, оружия и предметов.