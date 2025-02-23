Genshin Impact: Официальные иллюстрации. Часть 1

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Отправляйтесь в путешествие по необычному миру Тейват, откройте для себя красоты Мондштадта и Ли Юэ в первом официальном артбуке игры Genshin Impact.
Внутри вас ждут не только полюбившиеся персонажи, но и всевозможные дополнительные материалы и тизер-иллюстрации, приуроченные к главным игровым событиям 2020-2021 года.
К каждой книге идут бонусы:
2025-02-23 10:07:30
Артбук просто Шикарный большое спасибо! Еще есть вопрос можете подсказать когда следует ожидать второй арт бук?
2025-02-25 11:59:24
Добрый день. По второму артбуку в нашем магазине информации нет, рекомендуем направить вопрос издателю.
2025-02-08 09:26:35
Идеальный русский вариант. Качество всего шикарное. Упаковка для доставки великолепная.
2025-01-13 13:37:43
Отличный, красочный артбук
2024-12-11 02:06:25
Ждал полгода, ожидания оправдались, ставлю жирный класс👍🏻
2024-11-27 17:55:22
Ожидание того стоило! Спасибо, все выглядит превосходно!