Genshin Impact: Официальные иллюстрации. Часть 1

15 отзывов
Genshin Impact: Официальные иллюстрации. Часть 1 артбук
7%
  • Genshin Impact Illustration Collection Book Vol. 1
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-12202
  • Вес: 1500 гр.
  • Источник: Genshin Impact
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 22 x 26 см.
  • Количество страниц: 176
  • Год выпуска: 2024
  • Обложка: Суперобложка, Твердый переплет и Гибкая обложка
  • Серия: Артбуки по играм
  • Автор: miHoYo
  • ISBN: 978-5-91996-484-1
  • Дата выхода: Ноябрь 2024
Оригинальная цена
3 490 ₽
3 240 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Отправляйтесь в путешествие по необычному миру Тейват, откройте для себя красоты Мондштадта и Ли Юэ в первом официальном артбуке игры Genshin Impact.
Внутри вас ждут не только полюбившиеся персонажи, но и всевозможные дополнительные материалы и тизер-иллюстрации, приуроченные к главным игровым событиям 2020-2021 года.

К каждой книге идут бонусы:

  • картина-шикиши
  • пластиковая карточка «Встреча в бренном мире»
  • защитный слипкейс.

Отзывы и вопросы

A

Е

Артбук просто Шикарный большое спасибо! Еще есть вопрос можете подсказать когда следует ожидать второй арт бук?

Xl Media

2025-02-25 11:59:24

Добрый день. По второму артбуку в нашем магазине информации нет, рекомендуем направить вопрос издателю.

Р

Идеальный русский вариант. Качество всего шикарное. Упаковка для доставки великолепная.

Отличный, красочный артбук

В

Ждал полгода, ожидания оправдались, ставлю жирный класс👍🏻

Е

Ожидание того стоило! Спасибо, все выглядит превосходно!

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