Genshin Impact: Официальные иллюстрации. Часть 1

Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

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Отправляйтесь в путешествие по необычному миру Тейват, откройте для себя красоты Мондштадта и Ли Юэ в первом официальном артбуке игры Genshin Impact. Внутри вас ждут не только полюбившиеся персонажи, но и всевозможные дополнительные материалы и тизер-иллюстрации, приуроченные к главным игровым событиям 2020-2021 года. К каждой книге идут бонусы:

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Ожидание того стоило! Спасибо, все выглядит превосходно!

Добрый день. По второму артбуку в нашем магазине информации нет, рекомендуем направить вопрос издателю.

Артбук просто Шикарный большое спасибо! Еще есть вопрос можете подсказать когда следует ожидать второй арт бук?

В Китае уже месяца 3 назад уже 3й том вышел, у нас всё ещё только первый. Грустняшка Добрый день. Чтобы вышел 2й и 3й том, издатель должен приобрести лицензию на данные издания, сверстать перевод, проверить его и напечатать. Это все очень длительный процесс для каждой книги.

Доброе время суток. Бонус к покупке, а именно шикиши, в неограниченном количестве? Доступен ли этот бонус на данный момент? Добрый день. Они часть издания, вложены в саму книгу.

акак происходит доставка ? почтой или как 7 Добрый день! Мы отправляем заказы как Почтой России, так и другими службами, такими как: СДЭК, Boxberry, 5POST. Вы можете ознакомиться с адресами пунктов выдачи и стоимостью доставки в корзине.

Здравствуйте! Вопрос: планируется ли в будущем перевод и продажа второй части? Здравствуйте! Как интернет-магазин мы, к сожалению, не владеем данной информацией, издательство пока не сообщало о своих планах касаемо релиза второй части артбука. Рекомендуем следить за новостями.