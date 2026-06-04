Чайный набор Genshin Impact Fontaine Lynette

Линетт - играбельный персонаж Анемо Усии. Тихая и сдержанная, Линетт работает ассистенткой фокусника у своего брата Лайни. Взрыв стихии может трансформировать её в Изумительную кошачью коробку, которая привлекает атаки на себя и атакует окружающих врагов.

Genshin Impact - это популярная видеоигра с открытым миром и системой гача. Игроки исследуют фэнтезийный мир Тейват, сражаются с использованием элементов и раскрывают тайны, объединяясь в отряд из разных персонажей. Проект завоевал огромную мировую популярность, включая Россию, регулярно возглавляя рейтинги и собирая многомиллионную аудиторию. Компания-разработчик miHoYo выпускает большое количество лицензионного мерча по игре: от значков до больших коллекционных фигурок. Узнать лицензионный мерч можно по специальной голографической наклейке на упаковке.



Размеры: блюдце - 15 х 1,6 см; чашка - 10 х 7 см; ложка - 16 см.