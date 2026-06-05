Набор подушка, плед Genshin Impact Тарталья Cozy Winter Gathering

Тарталья - одиннадцатый Предвестник Фатуи из региона Снежная. Также известен под титулом Чайльд. Обладает воинственным характером, любит вступать в схватки с сильнейшими войнами Тейвата и демонстрировать свою силу. При первой встрече может показаться, что он дружелюбный юноша, однако за этой маской скрывается жестокий воин.

Genshin Impact - это популярная видеоигра с открытым миром и системой гача. Игроки исследуют фэнтезийный мир Тейват, сражаются с использованием элементов и раскрывают тайны, объединяясь в отряд из разных персонажей. Проект завоевал огромную мировую популярность, включая Россию, регулярно возглавляя рейтинги и собирая многомиллионную аудиторию. Компания-разработчик miHoYo выпускает большое количество лицензионного мерча по игре: от значков до больших коллекционных фигурок. Узнать лицензионный мерч можно по специальной голографической наклейке на упаковке.



Материал: полиэстер.