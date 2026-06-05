Брелок плюшевый Genshin Impact Клерви

Клерви - подруга детства Арлекино, одна из сирот Дома очага. Она была яркой и жизнерадостной дочерью Крукабены, бывшей Слуги из Предвестников Фатуи, которая, несмотря ни на что, мечтала избавиться от жестокости в приюте и создать настоящую семью.

Genshin Impact - это популярная видеоигра с открытым миром и системой гача. Игроки исследуют фэнтезийный мир Тейват, сражаются с использованием элементов и раскрывают тайны, объединяясь в отряд из разных персонажей. Проект завоевал огромную мировую популярность, включая Россию, регулярно возглавляя рейтинги и собирая многомиллионную аудиторию. Компания-разработчик miHoYo выпускает большое количество лицензионного мерча по игре: от значков до больших коллекционных фигурок. Узнать лицензионный мерч можно по специальной голографической наклейке на упаковке.



Высота: 17,5 см.