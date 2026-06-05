Набор из 3 предметов "Flavours of the World" Guoba

Гуоба - друг и компаньон Сянлин, который помогает ей в битве с атакой Гуоба. Гуоба изначально был богом, известным как Маркосиус, Богом печи и Богом-покровителем почвы. Он был среди богов, которые жили на Ассамблее Гили, наряду с Мораксом и Гуйчжуном. После уничтожения нации, во время войны архонтов, он был среди выживших. Он использовал свою силу, чтобы оживить землю, значительно уменьшив свой физический размер и интеллект.

Genshin Impact - это популярная видеоигра с открытым миром и системой гача. Игроки исследуют фэнтезийный мир Тейват, сражаются с использованием элементов и раскрывают тайны, объединяясь в отряд из разных персонажей. Проект завоевал огромную мировую популярность, включая Россию, регулярно возглавляя рейтинги и собирая многомиллионную аудиторию. Компания-разработчик miHoYo выпускает большое количество лицензионного мерча по игре: от значков до больших коллекционных фигурок. Узнать лицензионный мерч можно по специальной голографической наклейке на упаковке.



В набор входит кружка, блюдце, декоративный коврик.