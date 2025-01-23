Выберите город
Меню
Выберите город
Новости
Оплата и доставка
Возврат и гарантия
FAQ
Контакты
О нас
Бонусная карта
Каталог
Избранное
Корзина
Вход
Главная
Артбуки
Артбуки по играм
10%
Путеводитель по миру NieR: Automata. Результаты исследования руин города
Цена:
3 290 ₽
2 960 ₽
Купить
7%
Genshin Impact: Официальные иллюстрации. Часть 1
Цена:
3 490 ₽
3 240 ₽
Купить
7%
Sekiro: Shadows Die Twice. Иллюстрации
Цена:
3 490 ₽
3 240 ₽
Купить
7%
Dark Souls III: Иллюстрации
Цена:
3 490 ₽
3 240 ₽
Купить
7%
Мир игры Atomic Heart. Ver. 2.
Цена:
3 490 ₽
3 240 ₽
Купить
20%
Magic: The Gathering. Восход стражи: Визуальная история
Цена:
1 290 ₽
1 030 ₽
Купить
13%
Искусство Far Cry 6
Цена:
1 500 ₽
1 300 ₽
Купить
7%
Bloodborne: Официальные Иллюстрации
Цена:
3 490 ₽
3 240 ₽
Купить
7%
Dark Souls II: Иллюстрации
Цена:
3 490 ₽
3 240 ₽
Купить
7%
Dark Souls: Иллюстрации
Цена:
2 990 ₽
2 780 ₽
Купить
7%
Мир игры The Last of Us
Цена:
3 490 ₽
3 240 ₽
Купить
7%
Мир игры Cyberpunk 2077
Цена:
3 490 ₽
3 240 ₽
Купить
MINECRAFT. Полное руководство
Цена:
Цена
415 ₽
Купить
Энциклопедия HALO. Полная хронология событий
Энциклопедия Life is Strange
StarCraft: Боевое руководство
7%
Мир игры The Last of Us Part II
7%
Мир игры DOOM Eternal
Мир Bioshock Infinite
Тим Бёртон. Культовый режиссер и его работы
1
2
Аниме магазин Xl Media
ул. Ефимова, дом 2
190031
Санкт-Петербург
Россия
Санкт-Петербург, Россия
Магазин
8 (800) 775-88-58
8 (812) 676-58-58
2019
ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл»
VK
Telegram
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!
Покупателям
Новости
Оплата и доставка
Возврат и гарантия
FAQ
Политика конфиденциальности
Пользовательское соглашение
Правила продажи
Компания
О нас
Контакты
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)