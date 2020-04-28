Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Полноцветный артбук крупного формата в твёрдой обложке с концепт-артами и рассказами о разработке DOOM Eternal, очередной игры в культовой серии шутеров от первого лица.
Узнайте все подробности ужасающего вторжения демонов на Землю и историю секты, созданной ОАК. Погрузитесь в загадочный и неизведанный мир игры DOOM ETERNAL.
Полюбуйтесь блеском опасных клинков и великолепной брони Палача Рока.
Рассмотрите наброски солдат и повелителей Ада и узнайте всё о видах этих ужасных созданий.
Всё это и многое другое откроется вам на страницах этого великолепного полноцветного издания, иллюстрированного рисунками и набросками художников, работавших над игрой.