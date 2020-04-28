Мир игры DOOM Eternal

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Мир игры DOOM Eternal артбук
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  • The Art of DOOM Eternal
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-5241
  • Вес: 1800 гр.
  • Источник: DOOM
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 31 x 24 см.
  • Количество страниц: 192
  • Год выпуска: 2020
  • Обложка: Твердый переплет
  • Серия: Артбуки по играм
  • Автор: ID software и Bethesda
  • ISBN: 978-5-91996-319-6
  • Дата выхода: Декабрь 2026 (допечатка)

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Оригинальная цена
2 990 ₽
2 780 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

УСТРОЙТЕ В АДУ ПЕКЛО!

Полноцветный артбук крупного формата в твёрдой обложке с концепт-артами и рассказами о разработке DOOM Eternal, очередной игры в культовой серии шутеров от первого лица. 
Узнайте все подробности ужасающего вторжения демонов на Землю и историю секты, созданной ОАК. Погрузитесь в загадочный и неизведанный мир игры DOOM ETERNAL.
Полюбуйтесь блеском опасных клинков и великолепной брони Палача Рока. 
Рассмотрите наброски солдат и повелителей Ада и узнайте всё о видах этих ужасных созданий. 
Всё это и многое другое откроется вам на страницах этого великолепного полноцветного издания, иллюстрированного рисунками и набросками художников, работавших над игрой.

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