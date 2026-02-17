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Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
ВСЕГДА ИДИ ДО САМОГО КРАЯ. ТАКОВ ПУТЬ КИБЕРПАНКА.
Загляните в мрачное будущее, где насилие, несправедливость и киберимпланты — не просто обыденность, но и необходимость. Узнайте все о районах, бандах и истории Найт-Сити. Изучите технологии будущего — кибернетику, оружие и транспорт Cyberpunk 2077.
Dark Horse Books и CD Projekt Red представляют книгу «Мир игры Cyberpunk 2077», раскрывающую все подробности вселенной этой игры. Из этого красочного захватывающего артбука вы узнаете все об истории, персонажах и мире самой ожидаемой РПГ современности от создателей серии игр «Ведьмак».
2026-02-17 18:08:58
Безмерная благодарность издательству за такой чудесный артбук, особенно за доп тираж, на данный момент не найти оригинальную продукцию по игре, качество исполнения на высоте!
2025-10-31 10:11:44
Настоящая кладезь лора игры. Всем рекомендую приобщиться.
2025-02-22 07:13:00
Спасибо больше xlm за нежданный доп тираж давно хотел , но увы не успел или поздно хватился за эту книгу , вчера заказал и очень доволен.
2025-02-15 13:02:31
Огонь.
2025-02-04 00:08:18
Спасибо за внезапный доп-тираж, ребята. Взял 1 тираж бу на Авито за 4,5к в прошлом году. XL Media как всегда вовремя.