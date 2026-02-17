Мир игры Cyberpunk 2077

10 отзывов
Мир игры Cyberpunk 2077 артбук
7%
  • The World of Cyberpunk 2077
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-5250
  • Вес: 1680 гр.
  • Источник: Cyberpunk
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 31 x 24 см.
  • Количество страниц: 192
  • Год выпуска: 2020
  • Обложка: Твердый переплет
  • Серия: Артбуки по играм
  • Автор: CD Project RED
  • ISBN: 978-5-91996-312-7
  • Дата выхода: Июль 2026 (допечатка)

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Оригинальная цена
3 490 ₽
3 240 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

ВСЕГДА ИДИ ДО САМОГО КРАЯ. ТАКОВ ПУТЬ КИБЕРПАНКА.

Загляните в мрачное будущее, где насилие, несправедливость и киберимпланты — не просто обыденность, но и необходимость. Узнайте все о районах, бандах и истории Найт-Сити. Изучите технологии будущего — кибернетику, оружие и транспорт Cyberpunk 2077.

Dark Horse Books и CD Projekt Red представляют книгу «Мир игры Cyberpunk 2077», раскрывающую все подробности вселенной этой игры. Из этого красочного захватывающего артбука вы узнаете все об истории, персонажах и мире самой ожидаемой РПГ современности от создателей серии игр «Ведьмак».

Отзывы и вопросы

A

А

Безмерная благодарность издательству за такой чудесный артбук, особенно за доп тираж, на данный момент не найти оригинальную продукцию по игре, качество исполнения на высоте!

С

Настоящая кладезь лора игры. Всем рекомендую приобщиться.

А

Спасибо больше xlm за нежданный доп тираж давно хотел , но увы не успел или поздно хватился за эту книгу , вчера заказал и очень доволен.

V

Огонь.

A

Спасибо за внезапный доп-тираж, ребята. Взял 1 тираж бу на Авито за 4,5к в прошлом году. XL Media как всегда вовремя.

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