The Legend Of Zelda: Сокровища в рисунках

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The Legend Of Zelda: Сокровища в рисунках артбук
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  • The Legend Of Zelda: Art & Artifacts
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-164
  • Вес: 2560 гр.
  • Источник: The Legend of Zelda
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 31 x 24 см.
  • Количество страниц: 428
  • Год выпуска: 2018
  • Обложка: Твердый переплет
  • Серия: The Legend of Zelda и Артбуки по играм
  • Автор: Нао Ямамори, Кадзуя Сакай
  • Дата выхода: Декабрь 2026 (допечатка)

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Оригинальная цена
4 990 ₽
4 640 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Серия The Legend Of Zelda может похвастаться одними из самых запоминающихся иллюстраций в истории видеоигр. Nintendo предлагает вам взглянуть на коллекцию потрясающих работ, относящихся к этой культовой франшизе, включая редкие и нигде не показанные ранее рисунки. Эта книга состоит из более чем четырехсот страниц с иллюстрациями, созданными за первые тридцать лет существования этой серии. В этом артбуке вы найдете картинки с упаковок, официальные дизайны персонажей, иллюстрации из руководств, наброски, редкие рекламные материалы, пиксель-арт, вложенный плакат, интервью с художниками и многое, многое!

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