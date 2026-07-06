The Legend Of Zelda: Сокровища в рисунках

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Серия The Legend Of Zelda может похвастаться одними из самых запоминающихся иллюстраций в истории видеоигр. Nintendo предлагает вам взглянуть на коллекцию потрясающих работ, относящихся к этой культовой франшизе, включая редкие и нигде не показанные ранее рисунки. Эта книга состоит из более чем четырехсот страниц с иллюстрациями, созданными за первые тридцать лет существования этой серии. В этом артбуке вы найдете картинки с упаковок, официальные дизайны персонажей, иллюстрации из руководств, наброски, редкие рекламные материалы, пиксель-арт, вложенный плакат, интервью с художниками и многое, многое!