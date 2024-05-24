Dark Souls III: Иллюстрации

5

Александр

2023-10-13 20:50:04

Невероятно красивое и качественное издание, но просто ужастный перевод на русский. Причём ладно если бы тут было много текста и было бы сложно во всё это погружаться переводчику, но тут максимум подпись с названием локации или имя персонажа. Не Олдрик,а Элдрич какой-то, "Локация судии(я не опечатался) праха Гундира" и почти в каждой подписи что-то режет глаза. Но в любом случае я в восторге от приобретения. В современных реалиях это стоит больше своих денег