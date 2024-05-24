Dark Souls III: Иллюстрации

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«Повелители лишаются своих тронов».
Отправляйтесь вместе с пилигримами в последнее путешествие, встретьте конец времен в землях, где стоит королевство Лотрик. Пройдите дорогой негорящей проклятой нежити, чтобы увидеть великолепную архитектуру и убранство таких локаций, как замок Лотрик, заледеневшие улицы Иритилла, пик Древних драконов и храм Глубин; изучите детали эскизов таких боссов, как Безымянный король, понтифик Саливан и гигант Йорм. В книге вас ожидают не только концепт-арты всевозможного оружия и экипировки основной игры, но и все, что касается дополнений «Прах Арианделя» и «Окольцованный город».
2024-05-24 12:29:32
Лучший артбук, очень приятно увидеть старания фром совтфер в дизайне, я очень люблю 3 Дарк соулс и я заявляю, что для фаната данной игры это как мана небесная, единственный минус это был немного долгое ожидание, но за это время я успел пройти другие Дарк соулсы, так что это также и плюс .
2023-10-13 20:50:04
Невероятно красивое и качественное издание, но просто ужастный перевод на русский. Причём ладно если бы тут было много текста и было бы сложно во всё это погружаться переводчику, но тут максимум подпись с названием локации или имя персонажа. Не Олдрик,а Элдрич какой-то, "Локация судии(я не опечатался) праха Гундира" и почти в каждой подписи что-то режет глаза. Но в любом случае я в восторге от приобретения. В современных реалиях это стоит больше своих денег
2023-10-15 14:46:40
Добрый день. Хотим напомнить вам, что перевод артбука вёлся с японского языка, а не с английского, как сделана русская локализация игры. Работа велась с первоисточником напрямую, поэтому некоторые имена и названия заменены на более точные. Книга прошла проверку консультанта, который хорошо разбирается во вселенной Dark Souls и является уважаемым переводчиком и нарративным дизайнером. Мы сожалеем, что это создало для вас трудности, но русскоязычному игроку может быть любопытно, что подразумевали разработчики. Эта книга - попытка приблизиться к замыслу авторов, который заложен во все имена и предметы Dark Souls.
2023-09-29 18:34:35
Качественный и очень красивый артбук! Жаль что по Sekiro уже куплен на китайском языке. Ждем Elden Ring. <3
2023-09-28 17:48:04
Артбук просто супер, качество прекрасное, упаковали тоже очень хорошо, очень довольна, большое спасибо!!! Теперь ждём артбук по Elden Ring)
2023-09-20 08:00:37
Вот и до меня дошла посылка, в большущее коробке, все идеально!))) Сам артбук классный, печать отличная, страницы плотные, думал что по размеру будет чуть поменьше)) Спасибо!! Хочется собрать такие же по Элден Ринг!!