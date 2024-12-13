Мир игры God of War

1 отзыв
Мир игры God of War артбук
7% 5%
  • The Art of God of War
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-160
  • Вес: 1560 гр.
  • Источник: God of War
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 31 x 24 см.
  • Количество страниц: 224
  • Год выпуска: 2018
  • Обложка: Твердый переплет
  • Серия: God of War и Артбуки по играм
  • Автор: Mike Richardson, Ian Tucker
  • Дата выхода: Декабрь 2026 (допечатка)

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
3 490 ₽
3 240 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Кратос, сын Зевса, оказывается в суровом, полном незнакомых опасностей мире скандинавских мифов. В компании своего сына, Атрея, он отправляется в долгий и трудный путь... God of War – мир фантастических созданий и пейзажей, от которых захватывает дух. Этот красочный артбук приглашает читателей заглянуть за кулисы игры и в подробностях узнать, как создавалась эта великолепная история.

Отзывы и вопросы

A

Е

Покупала в подарок на Новый год, но вручила раньше. Поклонник игры остался очень доволен. Артбук красочный, листы плотные.

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