Мир игры God of War

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Кратос, сын Зевса, оказывается в суровом, полном незнакомых опасностей мире скандинавских мифов. В компании своего сына, Атрея, он отправляется в долгий и трудный путь... God of War – мир фантастических созданий и пейзажей, от которых захватывает дух. Этот красочный артбук приглашает читателей заглянуть за кулисы игры и в подробностях узнать, как создавалась эта великолепная история.