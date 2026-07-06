Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
"Мир игры DOOM" - уникальная возможность увидеть, как создавался самый известный шутер всех времени и народов. На страницах этого артбука есть ландшафты Марса и темные уголки ужасающих глубин Ада, образы безжалостных демонов и смертоносное фантастическое оружие, а также рассказ о легендарном главном герое-морпехе. Все иллюстрации сопровождаются подробными комментариями разработчиков игры. Если Вы считаете себя поклонником самого захватывающего и кровавого экшена последних лет, то просто обязаны приобрести эту книгу.