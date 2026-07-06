Мир игры DOOM

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Мир игры DOOM артбук
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  • The Art of DOOM
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-76
  • Вес: 1275 гр.
  • Источник: DOOM
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 31 x 24 см.
  • Количество страниц: 184
  • Год выпуска: 2016
  • Обложка: Твердый переплет
  • Серия: Артбуки по играм
  • Автор: ID software и Bethesda
  • Дата выхода: Декабрь 2026 (допечатка)

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Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
2 990 ₽
2 780 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

"Мир игры DOOM" - уникальная возможность увидеть, как создавался самый известный шутер всех времени и народов. На страницах этого артбука есть ландшафты Марса и темные уголки ужасающих глубин Ада, образы безжалостных демонов и смертоносное фантастическое оружие, а также рассказ о легендарном главном герое-морпехе. Все иллюстрации сопровождаются подробными комментариями разработчиков игры. Если Вы считаете себя поклонником самого захватывающего и кровавого экшена последних лет, то просто обязаны приобрести эту книгу.

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