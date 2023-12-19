Чудовище за соседней партой. Иллюстрации Робико

Артбук «Чудовище за соседней партой» — прекрасное доказательство того, что Робико не только автор, умеющий придумывать интересные и незаурядные истории, но и талантливый художник. На страницах данной книги вы можете найти цветные иллюстрации к манге, выполненные при помощи акварели и поражающие своими яркими цветами, подробный рассказ о работе над рисунками, интервью с мангакой, а также несколько ее ранних прежде нигде не публиковавшихся работ.