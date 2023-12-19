Чудовище за соседней партой. Иллюстрации Робико

0 отзывов
Чудовище за соседней партой. Иллюстрации Робико артбук
7%
  • Tonari no Kaibutsu-kun Robico Illustrations
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-11886
  • Вес: 970 гр.
  • Источник: Tonari no Kaibutsu-kun
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 21 x 30 см.
  • Количество страниц: 176
  • Год выпуска: 2024
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Робико
  • ISBN: 978-5-91996-160-4
  • Дата выхода: Ноябрь 2024
Оригинальная цена
2 790 ₽
2 590 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Артбук «Чудовище за соседней партой» — прекрасное доказательство того, что Робико не только автор, умеющий придумывать интересные и незаурядные истории, но и талантливый художник. На страницах данной книги вы можете найти цветные иллюстрации к манге, выполненные при помощи акварели и поражающие своими яркими цветами, подробный рассказ о работе над рисунками, интервью с мангакой, а также несколько ее ранних прежде нигде не публиковавшихся работ.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)