Чудовище за соседней партой. Том 12.

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Чудовище за соседней партой. Том 12. манга
7%
Чудовище за соседней партой
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
590 ₽
550 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

После двух недель отсутствия в школе Хару все-таки возвращается. Ему и Сидзуку кое-как удается помириться, несмотря на все высказанные и невысказанные обиды. Но близится окончание школы, кого-то ждет поступление в университет, а кого-то — отъезд в далекие края. Чем же закончится история отношений этих двух непростых натур? Пройдет ли любовь проверку временем и расстоянием?

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