Чудовище за соседней партой. Том 12.

После двух недель отсутствия в школе Хару все-таки возвращается. Ему и Сидзуку кое-как удается помириться, несмотря на все высказанные и невысказанные обиды. Но близится окончание школы, кого-то ждет поступление в университет, а кого-то — отъезд в далекие края. Чем же закончится история отношений этих двух непростых натур? Пройдет ли любовь проверку временем и расстоянием?