Чудовище за соседней партой. Том 7.

Что делать, если чувства невзаимны? Важно быть честным, даже если эта честность может кого-то ранить. Хару и давно влюбленная в него Осима понимают, что пришло время поговорить друг с другом откровенно, а Ми наконец набирается смелости объясниться с Нацумэ, которая тоже недавно призналась ему в любви. И Ямакэну тоже пора разобраться со своими чувствами и перестать обманывать если не Сидзуку, то хотя бы самого себя...