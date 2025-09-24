Чудовище за соседней партой. Том 7.

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Чудовище за соседней партой. Том 7. манга
7%
Чудовище за соседней партой
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
590 ₽
550 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Что делать, если чувства невзаимны? Важно быть честным, даже если эта честность может кого-то ранить. Хару и давно влюбленная в него Осима понимают, что пришло время поговорить друг с другом откровенно, а Ми наконец набирается смелости объясниться с Нацумэ, которая тоже недавно призналась ему в любви. И Ямакэну тоже пора разобраться со своими чувствами и перестать обманывать если не Сидзуку, то хотя бы самого себя...

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