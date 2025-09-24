Чудовище за соседней партой. Том 8.

Чужая душа - потемки, а когда речь о двух подростках со сложными судьбами и характерами, накал непонимания порой достигает критической отметки - кажется, что эти двое говорят на разных языках! Хару любит Сидзуку, Сидзуку любит Хару - это давно уже ясно всем, в том числе и им самим. Но когда же они наконец поговорят начистоту? И хватит ли смелости у Ямакэна тоже объясниться с Сидзуку?