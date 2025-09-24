Чудовище за соседней партой. Том 8.

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Чудовище за соседней партой. Том 8. манга
7%
Чудовище за соседней партой
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
590 ₽
550 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Чужая душа - потемки, а когда речь о двух подростках со сложными судьбами и характерами, накал непонимания порой достигает критической отметки - кажется, что эти двое говорят на разных языках! Хару любит Сидзуку, Сидзуку любит Хару - это давно уже ясно всем, в том числе и им самим. Но когда же они наконец поговорят начистоту? И хватит ли смелости у Ямакэна тоже объясниться с Сидзуку?

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