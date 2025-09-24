Чудовище за соседней партой. Том 11.

Прежде Сидзуку казалось, что они с Хару похожи и он способен понять ее как никто другой, но она все чаще замечает, что это совсем не так. На праздничном приеме брата Хару Юдзана чаша ее терпения переполняется — Сидзуку выходит из себя. После ссоры Хару перестает появляться в школе… Смогут ли они когда-нибудь понять друг друга? Даже если Хару искренне захочет выяснить, что на душе у Сидзуку, разве можно просто взять и признаться: «У тебя все есть, Хару, и я тебе завидую»?