Чудовище за соседней партой. Том 13.

Бег времени неумолим. Все взрослеют, и наши пути часто расходятся с дорогами тех, кто в школе с нами дружил, соперничал или был влюблен. Но бывает и иначе: судьбы переплетаются так прочно, что люди продолжают идти бок о бок, даже повзрослев. Сидзуку Мидзутани и Хару Ёсида набили много шишек, но в итоге наконец-то обрели свое «жили долго и счастливо». Однако есть и другие герои, которых впереди ожидают свои преграды и свои нелегкие перепутья. Но какую бы дорогу ты ни выбрал, намного легче идти по ней, когда рядом те, кто знает тебя со школьной скамьи.