Чудовище за соседней партой. Том 13.

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Чудовище за соседней партой. Том 13. манга
7%
Чудовище за соседней партой
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
590 ₽
550 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Бег времени неумолим. Все взрослеют, и наши пути часто расходятся с дорогами тех, кто в школе с нами дружил, соперничал или был влюблен. Но бывает и иначе: судьбы переплетаются так прочно, что люди продолжают идти бок о бок, даже повзрослев. Сидзуку Мидзутани и Хару Ёсида набили много шишек, но в итоге наконец-то обрели свое «жили долго и счастливо». Однако есть и другие герои, которых впереди ожидают свои преграды и свои нелегкие перепутья. Но какую бы дорогу ты ни выбрал, намного легче идти по ней, когда рядом те, кто знает тебя со школьной скамьи.

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