Чудовище за соседней партой. Том 9.

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Чудовище за соседней партой. Том 9. манга
7%
Чудовище за соседней партой
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
590 ₽
550 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

После перехода во второй класс недоразумения между Сидзуку и Хару наконец-то остаются позади, и они начинают встречаться!.. Но поездка за город на каникулах опять все осложняет. Сама Сидзуку терзается сомнениями, правильный ли выбор сделала, к тому же рядом Ямакэн, который, похоже, не отказался от чувств к ней, и его младшая сестра Иё, которая положила глаз на Хару. В довершение ко всему сюда же приезжает Юдзан, за которым тянется хвост общих с Хару семейных тайн, и Хару почему-то совсем не торопится рассказывать Сидзуку про эти тайны...

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