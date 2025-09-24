Чудовище за соседней партой. Том 9.

После перехода во второй класс недоразумения между Сидзуку и Хару наконец-то остаются позади, и они начинают встречаться!.. Но поездка за город на каникулах опять все осложняет. Сама Сидзуку терзается сомнениями, правильный ли выбор сделала, к тому же рядом Ямакэн, который, похоже, не отказался от чувств к ней, и его младшая сестра Иё, которая положила глаз на Хару. В довершение ко всему сюда же приезжает Юдзан, за которым тянется хвост общих с Хару семейных тайн, и Хару почему-то совсем не торопится рассказывать Сидзуку про эти тайны...