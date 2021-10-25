1 Blame! Том 1.

2 Blame! Том 2.

3 Blame! Том 3.

4 Blame! Том 4.

5 Blame! Том 5.

6 Blame! Том 6.

7 Blame! Том 7.

8 Blame! Том 8.

9 Blame! Том 9.

10 Blame! Том 10.

11 BLAME! and so on

12 Комплект манги Blame! (все тома)

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.