BLAME! and so on

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BLAME! and so on артбук
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  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-14289
  • Вес: 1500 гр.
  • Источник: Blame!
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 21 x 30 см.
  • Количество страниц: 160
  • Год выпуска: 2026
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Цутому Нихэй
  • ISBN: 978-5-91996-576-3
  • Дата выхода: 2026
Blame!
Рыцари «Сидонии»
Том 1
Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
2 690 ₽
2 420 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Встречайте «BLAME! and so on» — культовый артбук Цутому Нихэя, его масштабное художественное высказывание, снабженное подробнейшими авторскими комментариями. Вас ждут звездные коллаборации с X-MEN, Neon Genesis Evangelion, «Матрицей» и «Хеллбоем», материалы для лимитированных и стандартных изданий BLAME! и NOiSE, а также многое другое. Невероятная архитектура кибергородов, зловещие техногенные образы далекого будущего, мрачный дух постапокалиптики — все то, что вы любите и цените в творчестве Цутому Нихэя, будет представлено в различных форматах, от цветных обложек и набросков до лимитированной коллекции фигурок и футболок.

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