Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Встречайте «BLAME! and so on» — культовый артбук Цутому Нихэя, его масштабное художественное высказывание, снабженное подробнейшими авторскими комментариями. Вас ждут звездные коллаборации с X-MEN, Neon Genesis Evangelion, «Матрицей» и «Хеллбоем», материалы для лимитированных и стандартных изданий BLAME! и NOiSE, а также многое другое. Невероятная архитектура кибергородов, зловещие техногенные образы далекого будущего, мрачный дух постапокалиптики — все то, что вы любите и цените в творчестве Цутому Нихэя, будет представлено в различных форматах, от цветных обложек и набросков до лимитированной коллекции фигурок и футболок.