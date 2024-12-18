Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Отправляйтесь вместе с Элли в захватывающее дух и леденящее кровь путешествие в поисках возмездия. Потрясающая коллекция оригинальных артов к игре и комментарии разработчиков – всё это и многое другое ждёт вас в цветном издании “Мир игры The Last of Us Part II”.
- Сотни оригинальных концепт-артов;
- Подробные комментарии художников;
- Хроника создания долгожданного сиквела к игре The Last of Us, получившей более двухсот наград “Игра года”.
Издание подготовлено при сотрудничестве Dark Horse Books и разработчиков игры из студии Naughty Dog. “Мир игры The Last of Us Part II” позволяет понаблюдать за процессом создания долгожданного сиквела знаменитой игры The Last of Us, получившей целый ряд престижных наград.