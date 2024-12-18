Мир игры The Last of Us Part II

2 отзыва
Мир игры The Last of Us Part II артбук
7% 5%
  • The Art of The Last of Us Part II
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-5251
  • Вес: 1730 гр.
  • Источник: The Last of Us
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 31 x 24 см.
  • Количество страниц: 200
  • Год выпуска: 2020
  • Обложка: Твердый переплет
  • Серия: The Last of Us и Артбуки по играм
  • Автор: Naughty Dog
  • ISBN: 978-5-91996-321-9
  • Дата выхода: Декабрь 2026 (допечатка)
The Last of Us
Part I
Part II

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
3 490 ₽
3 240 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Отправляйтесь вместе с Элли в захватывающее дух и леденящее кровь путешествие в поисках возмездия. Потрясающая коллекция оригинальных артов к игре и комментарии разработчиков – всё это и многое другое ждёт вас в цветном издании “Мир игры The Last of Us Part II”.

- Сотни оригинальных концепт-артов;

- Подробные комментарии художников;

- Хроника создания долгожданного сиквела к игре The Last of Us, получившей более двухсот наград “Игра года”.

Издание подготовлено при сотрудничестве Dark Horse Books и разработчиков игры из студии Naughty Dog. “Мир игры The Last of Us Part II” позволяет понаблюдать за процессом создания долгожданного сиквела знаменитой игры The Last of Us, получившей целый ряд престижных наград.

Отзывы и вопросы

A

А

Прекраснейший артбук. Отдельное спасибо за упаковку товара. Благодарю вас за возможность держать эту красоту в руках ♥️

У

Отличный артбук! Всё пришло целое, углы книги не побиты, упаковка надежная

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