Мир игры Ghost of Tsushima

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Почувствуйте себя последним самураем острова Цусима. Вас ждет красочный и исторически точный мир со множеством деталей: просторные локации, наполненные местным колоритом; изысканные иллюстрации с персонажами в динамике; живописные пейзажи и схемы самурайских техник меча. Великолепно исполненный артбук, чьи создатели вдохновлялись японским традиционным искусством, познакомит вас с яркими деталями исторической игры Ghost of Tsushima.