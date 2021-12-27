Мир игры Ghost of Tsushima

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Мир игры Ghost of Tsushima артбук
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  • The Art of Ghost of Tsushima
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-8300
  • Вес: 1000 гр.
  • Источник: Ghost of Tsushima
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 30,5 x 23 см.
  • Количество страниц: 208
  • Год выпуска: 2022
  • Обложка: Твердый переплет
  • Серия: Артбуки по играм
  • Автор: Эндрю Голдфарб, Джейсон Коннелл и Sucker Punch Productions
  • ISBN: 978-5-91996-391-2
  • Дата выхода: Декабрь 2026 (допечатка)

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Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
3 490 ₽
3 240 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Почувствуйте себя последним самураем острова Цусима. Вас ждет красочный и исторически точный мир со множеством деталей: просторные локации, наполненные местным колоритом; изысканные иллюстрации с персонажами в динамике; живописные пейзажи и схемы самурайских техник меча. Великолепно исполненный артбук, чьи создатели вдохновлялись японским традиционным искусством, познакомит вас с яркими деталями исторической игры Ghost of Tsushima.

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