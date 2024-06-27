Артбук «Коты-Небожители»

Далеко-далеко, в волшебных краях, всем сущим повелевают коты-небожители и коты-генералы. Могущественные и справедливые, они защищают три мира от бед и поддерживают в них хрупкий покой.

В артбуке «Коты-небожители» представлены работы группы художников и скульпторов, которые создали уникальную вселенную. В свои работы они вложили всю любовь и трепетное отношение к традициям и истории Китая… и, конечно же, к котам!

Здесь вы найдёте:

– Прекрасных котов в образах небожителей, бессмертных и героев Поднебесной.

– Сочетание традиционной китайской живописи и мифологии.

– Стихотворные строки и рассказы о героях китайских легенд.

– И ещё раз: очень-очень много котиков, исполненных художниками с особой любовью!