Артбук «Коты-Небожители»

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Артбук «Коты-Небожители» артбук
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-12301
  • Вес: 700 гр.
  • Издатель: Комильфо
  • Размер: 17 x 24 см.
  • Количество страниц: 152
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Саньмао Лицзян
  • ISBN: 978-5-605-16080-9
  • Дата выхода: Июль 2024
1 310 ₽

Описание

Далеко-далеко, в волшебных краях, всем сущим повелевают коты-небожители и коты-генералы. Могущественные и справедливые, они защищают три мира от бед и поддерживают в них хрупкий покой.

В артбуке «Коты-небожители» представлены работы группы художников и скульпторов, которые создали уникальную вселенную. В свои работы они вложили всю любовь и трепетное отношение к традициям и истории Китая… и, конечно же, к котам!

 

Здесь вы найдёте:

– Прекрасных котов в образах небожителей, бессмертных и героев Поднебесной.

– Сочетание традиционной китайской живописи и мифологии.

– Стихотворные строки и рассказы о героях китайских легенд.

– И ещё раз: очень-очень много котиков, исполненных художниками с особой любовью!

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