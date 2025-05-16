A Collection Of Illustrated Poses Used With Props (Bags, Stairs, Bicycles, Small Items and Furniture)

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A Collection Of Illustrated Poses Used With Props (Bags, Stairs, Bicycles, Small Items and Furniture) артбук
18%
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-13768
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: How To Draw
  • Издатель: Hobby Japan
  • Размер: 25 x 16,5 см.
  • Количество страниц: 159
  • Год выпуска: 2020
  • Обложка: Мягкий переплет и Суперобложка
  • ISBN: 978-4-7986-2334-4
  • Язык: Японский
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3 590 ₽
2 950 ₽
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Описание

Рисовать фоны и людей, взаимодействующих с небольшими повседневными предметами, может быть непросто. В этой книге вы найдете множество примеров реквизита, мебели и людей, взаимодействующих с ними! В книгу включены мелкие предметы, которые требуют движения руки, например палочки для еды и чашки, а также предметы, которые трудно рисовать как часть фона, например винтовые лестницы, эскалаторы, велосипеды и автомобили. В комплект входит CD-ROM с реквизитом и фигурами, разделенными на отдельные слои для каждой иллюстрации, что позволяет использовать их в других целях, например, удалять мелкий реквизит, мебель и фон и менять позу.

ВНИМАНИЕ!!!
Данная книга на японском языке.

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