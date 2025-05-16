A Collection Of Illustrated Poses Used With Props (Bags, Stairs, Bicycles, Small Items and Furniture)

Рисовать фоны и людей, взаимодействующих с небольшими повседневными предметами, может быть непросто. В этой книге вы найдете множество примеров реквизита, мебели и людей, взаимодействующих с ними! В книгу включены мелкие предметы, которые требуют движения руки, например палочки для еды и чашки, а также предметы, которые трудно рисовать как часть фона, например винтовые лестницы, эскалаторы, велосипеды и автомобили. В комплект входит CD-ROM с реквизитом и фигурами, разделенными на отдельные слои для каждой иллюстрации, что позволяет использовать их в других целях, например, удалять мелкий реквизит, мебель и фон и менять позу.



ВНИМАНИЕ!!!

Данная книга на японском языке.