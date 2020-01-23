Безумная Харли Квинн

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Безумная Харли Квинн артбук
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  • The Art of Harley Quinn
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-4897
  • Вес: 2000 гр.
  • Источник: Harley Quinn
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 31 x 25 см.
  • Количество страниц: 184
  • Год выпуска: 2022
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Серия: DC Comics
  • Автор: Эндрю Фараго
  • ISBN: 978-5-91996-270-0
  • Дата выхода: Июль 2023
Оригинальная цена
2 990 ₽
2 780 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Этот великолепный артбук рассказывает историю Харли Квинн с самого момента ее появления в комиксах. В него вошли эксклюзивные интервью со сценаристами и художниками, вдохнувшими в эту героиню жизнь, в которых есть множество интересных подробностей создания и развития Харли как персонажа. Также в артбуке собраны все самые известные кадры и обложки за всю историю существования Харли, благодаря чему «Безумная Харли Квинн» - идеальный путеводитель по истории одной из самых любимых публикой злодеек вселенной DC Comics.

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