Этот великолепный артбук рассказывает историю Харли Квинн с самого момента ее появления в комиксах. В него вошли эксклюзивные интервью со сценаристами и художниками, вдохнувшими в эту героиню жизнь, в которых есть множество интересных подробностей создания и развития Харли как персонажа. Также в артбуке собраны все самые известные кадры и обложки за всю историю существования Харли, благодаря чему «Безумная Харли Квинн» - идеальный путеводитель по истории одной из самых любимых публикой злодеек вселенной DC Comics.