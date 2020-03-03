Черная Канарейка: Начало. Графический роман

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Черная Канарейка: Начало. Графический роман комикс
30%
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-5087
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Black Canary
  • Издатель: Росмэн
  • Размер: 23,4 x 16 см.
  • Количество страниц: 160
  • Год выпуска: 2020
  • Обложка: Твердый переплет
  • Серия: DC Comics
  • Автор: Мэг Кэбот
  • ISBN: 978-5-353-09437-1
495 ₽

Описание

Тринадцатилетняя Дина Лэнс точно знает, кто она, чего она хочет, и как этого достичь. Сначала она с двумя лучшими подругами выиграет музыкальную Битву Групп, а затем поступит в полицейскую академию Готэма, чтобы расследовать преступления так же, как ее отец. И как знать, может, ее рок-группа однажды даже спасет мир... Если, конечно, они придумают хоть какое-нибудь название. А когда семье Дины и ее друзьям начинает угрожать некто в черном плаще и маске, Дина узнает потрясающие факты о себе и тайном прошлом своей матери. Ну что ж, какая жизнь такие и песни!

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