Черная Канарейка: Начало. Графический роман

Тринадцатилетняя Дина Лэнс точно знает, кто она, чего она хочет, и как этого достичь. Сначала она с двумя лучшими подругами выиграет музыкальную Битву Групп, а затем поступит в полицейскую академию Готэма, чтобы расследовать преступления так же, как ее отец. И как знать, может, ее рок-группа однажды даже спасет мир... Если, конечно, они придумают хоть какое-нибудь название. А когда семье Дины и ее друзьям начинает угрожать некто в черном плаще и маске, Дина узнает потрясающие факты о себе и тайном прошлом своей матери. Ну что ж, какая жизнь такие и песни!