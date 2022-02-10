Gloomhaven: Падение льва

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Gloomhaven: Падение льва комикс
  • Gloomhaven: Fallen Lion
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-8489
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Gloomhaven
  • Издатель: Hobby World
  • Размер: 16,8 x 26 см.
  • Количество страниц: 24
  • Год выпуска: 2022
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Трэвис Макинтайр
490 ₽

Описание

Эй, путник, не желаешь заглянуть в "Спящего льва"? В этой таверне можно встретить великих героев, какие только бывали в Мрачной гавани. А если повезёт, то они даже угостят тебя выпивкой и расскажут такие истории, от которых кровь стынет в жилах!

Разных искателей приключений породила Мрачная гавань, но никому и в голову не придёт спорить с тем фактом, что "Челюсти льва" – лучшие из них. Если вам нужна компания безумцев, готовых взяться за любое дело, тут и думать нечего: "Челюсти льва" к вашим услугам. Но есть и такие задания, перед которыми пасуют даже лучшие из лучших. Именно таким для наших героев и стало задание, порученное лордом Седогривом... Но что я-то вам всё рассказываю? Давайте, заходите в таверну, пока ещё есть свободные места. Члены "Челюсти льва" уже за столом, они сами поведают эту историю.

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