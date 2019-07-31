Сага. Книга Третья.

Алана и Марко принадлежат к разным расам. Бесконечная галактическая война должна была развести их по разные стороны баррикад, но они полюбили друг друга и теперь вынуждены скитаться, пытаясь отыскать в галактике мирный уголок для себя и своей новорожденной дочери. "Сага" - это увлекательный сюжет, приключения, любовь и огромная удивительная вселенная, в которой возможно буквально всё. Марко и Алана прилетают на Квайтус, планету с космическим маяком, где живет их кумир - писатель. Д. Освальд Хайст. Там новоиспеченные родители, на которых охотится вся галактика, получают передышку, но их многочисленные враги идут по пятам...