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- «БРПД»;
- «Ведьмы»;
- «Дно»;
- «Жуй»;
- «Изгой»;
- «Округ Хэрроу»;
- «Пророк»;
- «Сага»;
- «Создания ночи»;
- «Спаун»;
- «Судья Дредд»;
- «Фрикангелы»;
- «Хеллбой» и другие.
Если вам в коллекцию нужны авторские комиксы или bande dessinée, то рекомендуем вам обратить внимание на следующие издания:
- «Воскресение Рэйчел»;
- «Из Ада»;
- «Метаморфозы».
- «Райская кукла»;
- «Фелл»;
- «Я убиваю великанов»;
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Мы знаем, что не во всех городах есть магазины комиксов, а если всё-таки есть, то цены в них могут оказаться заоблачные. Как быть любителю графических романов? Где купить любимые издания в хорошем качестве, недорого и с доставкой до своего города?
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