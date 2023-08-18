Миротворцы №1 (новая обложка)

Альтернативная Россия. Сверхсилы здесь далеко не нечто удивительное. Почти в каждом городе есть своя команда супергероев. Звучит интересно, да? Жаль, что Питеру достались «Миротворцы».

Общественность считает их героями. Чиновники считают их отличным инструментом. Разношерстные неудачники, которых собрали в команду для распила гос-бабла, во благо ушлых чиновников. Molot Hardcorp представляет вам новую главу во вселенной альтернативной России. Супергерои, которых мы заслуживаем!

Сатирическая, едкая и колкая работа, сочетающая в себе как комедию, так и традиционную супергероику, в духе Ника Спенсера и Уоррена Эллиса. Что, если бы супергерои действительно существовали в России? Естественно, ими бы пользовались чиновники и правительство. Само собой, вся команда состояла бы из людей, обладающих самыми отстойными и, казалось бы, бесполезными способностями.

Что же будет дальше? Насколько далеко все зайдет?